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Hokey Federasyonunda Sadık Karakan yeniden başkan seçildi

30.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hokey Federasyonunda Sadık Karakan yeniden başkan seçildi

Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına yeniden Sadık Karakan, seçildi.

Türkiye Hokey Federasyonunun CP Ankara Otel'de yapılan 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurulunda yönetim kurulunda bütçe ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından başkanlık için tek aday olan Sadık Karakan için oy kullanma işlemine geçildi.

Genel kurula katılan 188 delegenin 170'i oy kullanırken 161 oy alan mevcut başkan Sadık Karakan, yeniden başkan oldu. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Sadık Karakan, başkan seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, Türk hokeyini her zaman olduğu gibi ileri taşımaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte planlı çalışmalarımıza devam ederek Türk hokeyini Avrupa'nın zirvesine taşıyacağız." diye konuştu.

Karakan başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Bayram Yüksel, Yusuf Karaloğlu, Yusuf İzzet Karaman, Mehmet Kaplan, Mehmet Yaman, Ömer Faruk Yakar, Gürhan Aygün, Abdullah Kodek, Ertan Demirezen, Selim Bozçelik, Mehmet Gürer, Muzaffer Demir, Mert Can Duman, Emre Akgül."

Hokey Federasyonunda Sadık Karakan yeniden başkan seçildi

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