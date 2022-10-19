YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. "Hokkaido" kabağı, Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak

"Hokkaido" kabağı, Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak

19.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt Üniversitesinin tarım uygulama ve araştırma sahasında deneme amacıyla ekilen ve yöre iklimine uyum sağladığı belirlenen bir tür bal kabağı olan "Hokkaido"dan dekar başına 2,5 ton verim alınabileceği öngörülüyor - Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan: - "Üniversitemizde yaptığımız çalışmalarla ilimize adaptasyon gösterebilecek tür ve çeşitleri tespit edip üreticilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz"

BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesi, Japon kabağı olarak bilinen "Hokkaido"nun çiftçilere yeni gelir kapısı olması amacıyla çalışma başlattı.

Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan öncülüğünde, öğrencilerin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları ve bilimsel çalışmalarla kentte tarımsal üretim çeşitliliğinin arttırılması amacıyla merkeze bağlı Gümüşsu köyünde 2015'te tarım uygulama ve araştırma sahası oluşturuldu.

Daha önce kestane kabağı, kırmızı kuri kabak, sakız kabağı yetiştirilen sahaya bu yıl, anavatanı Japonya olan "Hokkaido" ekildi. Yaklaşık 5 dekar alanda deneme ekimi yapıldıktan sonra morfolojik gelişimlerinin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenen bitkinin hasadı gerçekleştirildi.

Japon kabağı olarak da bilinen, genellikle turuncu renkteki kabaktan dekar başına 2,5 ton verim alınabileceği öngörülüyor. Dekor amaçlı da kullanılan bal kabağı türünün üretiminin yörede yaygınlaştırılarak çiftçiler için alternatif ürün olması hedefleniyor.

Bölgedeki üreticiler, özellikle bahar aylarında üniversitede düzenlenen çeşitli konferans ve toplantılarla olumlu sonuç alınan ürünler hakkında bilgilendiriliyor.

Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AA muhabirine, üniversite olarak bölgenin ve ülkenin tarımsal üretimine katkı sağlamak için araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ürün çeşidi, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu belirten Erdoğan, "Uygulama alanımızda birçok ürünün yanı sıra bu yıl kabaklarla ilgili de çalışma yürüttük. Özellikle bölgemize, ilimize adaptasyon göstermeleriyle ilgili Hokkaido kabağının yanı sıra farklı kabak çeşitlerini yetiştirdik." dedi.

Erdoğan, üretim yaparken özellikle son yıllardaki trendleri de göz önüne aldıklarına dikkati çekerek, lüks restoran ve otellerde sıkça tüketilen Hokkaido kabağını da ürün desenleri arasına eklediklerini anlattı.

Bu kabağın kentte ilk kez denendiğini ve yüksek verim elde edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizde yetiştiricilik potansiyelinin yüksek olduğunu, bu anlamda ilimizin sahip olduğu ürün desenine Hokkaido kabağını da ekleyeceğimizi fark ettik. Çalışmalarımız devam edecek. İlimiz çiftçilerine alternatif gelir kaynağı olacağını düşünüyoruz çünkü pazardaki bir talebi karşılama konusunda çalışmalarımız il olarak buna hazır olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Erdoğan, Bayburt'un meyve ve sebzecilik alanında pek bilinmeyen bir il olduğunu ifade ederek, ildeki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayburt'un organik üretime elverişli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ürün çeşitliliği konusunda da her bölgeye adapte olan tür ve çeşitler var. Üniversitemizde yaptığımız çalışmalarla ilimize adaptasyon gösterebilecek tür ve çeşitleri tespit edip üreticilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Böylece ürün çeşitliliğimizin sayısını artırarak ilimizin ne kadar yüksek potansiyele sahip olduğunu ve pazarda da yer alabileceğimizi göstermeyi amaçlıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt'un ödüllü müzesi Baksı ve çevresi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyorBayburt'un ödüllü müzesi Baksı ve çevresi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepkiAK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Üniversitesi Bayburt hokkaido

Bayburt Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:09
İkindi
15:11
Akşam
17:42
Yatsı
19:00
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.