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Hollanda 3 - 0 Almanya özet izle

FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2018 08:43 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçında Hollanda sahasında ağırladığı Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Amsterdam Arena'da oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken Beşiktaşlı Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıkıp bir asist yaptı.

Hollanda 3 - 0 Almanya özet izle

UEFA Uluslar Ligi’nde Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Hollanda, Amsterdam Arena'da ağırladığı Almanya’yı 3-0 mağlup etti. Bu skorla Hollanda gruptaki ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 3'e çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Babel, 68. dakikada yerini Arnaut Groeneveld'a bırakırken maçı bir asistle tamamladı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren goller 30. dakikada van Dijk, 86. dakikada Depay ve 90+3. dakikada Wijnaldum'dan geldi. Liverpool forması giyen van Dijk, Babel'in asistinde skor perdesini açan isim olurken Hollanda forması altında ilk golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda ilk galibiyetini alırken 3 puan ile grup lideri 4 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada kaldı. Almanya ise 1 puan ile son sırada yer aldı.

Hollanda maçı ile Joachim Löw, 168. maçına çıkarak Sepp Herberger'i geride bıraktı ve Almanya'nın başında en çok maça çıkan teknik direktör oldu. Kısır bir dönem geçiren Löw'lü Almanya Hollanda maçı ile üst üste üçüncü resmi maçında gol atamadı.

CÜNEYT ÇAKIR 134 MAÇ SONRA
Hollanda'nın Almanya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, 90 dakika boyunca hiç kart göstermedi. Cüneyt Çakır, kariyerinde 134 maç sonra bir müsabakayı kart göstermeden tamamladı. Çakır, son olarak 2015 yılında oynanan Napoli - Wolfsburg maçında kart göstermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda - Almanya Van Dijk ryan babel memphis depay Georginio Wijnaldum

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