Hollanda 6-1 Türkiye (Maç sonucu)

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Hollanda'ya konuk oldu. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 6-1'lık skorla Hollanda oldu. Karadağ'a puan kaybeden, Cebelitarık karşısında oyunu eleştirilen Milli Takım, Hollanda'ya farklı kaybederek hem moral olarak dibe vurdu, hem de üçüncü sıraya düştü.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Davy Klaassen, 16, 38 (P) ve 54. dakikada Memphis Depay, 80. dakikada Guus Til, 90. dakikada Donyell Malen kaydetti. A Milli Takım'ın tek golü 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.

A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak'ın yanı sıra, 44. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılan Çağlar Söyüncü cezalı duruma düştü. Üç isim Norveç karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hollanda'da Georginio Wijnaldum cezalı duruma düşen isim oldu.

Davy Klaassen'in 59. saniyede attığı gol, Phillip Cocu'nun 2005 yılında Romanya'ya 39. saniyede attığı golden bu yana Hollanda'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Hollanda - Türkiye maçı, Hollanda'nın 2011'deki San Marino maçından bu yana 3-0'ı en hızlı yakaladığı karşılaşma oldu.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 13 yaptı, A Milli Takım 11 puanda kaldı. Ekim ayında A Milli Takımımız, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. Hollanda, Leton ve Cebelitarık ile oynayacak.

GRUPTA PUAN DURUMU

(13 puan) Hollanda

(13 puan) Norveç

(11 puan) Türkiye

(8 puan) Karadağ

(5 puan) Letonya

(0 puan) Cebelitarık

KALAN MAÇLARIMIZ

Norveç

Letonya (D)

Cebelitarık

Karadağ (D)

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. İngiltere'deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

59. SANİYEDE BUZ KESİLDİK!

Karadağ beraberliği ve Cebelitarık karşısındaki eleştirilen oyunun ardından Hollanda deplasmanına soru işaretleriyle çıktık. İçimizde her şeye rağmen umut olmasına rağmen, karşılaşmaya şok bir golle başladık. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti ve Hollanda 59. saniyede öne geçti.

MORAL OLARAK DİBE VURDUK!

Aslında ilk golün ardından maç bizim için bitti! A Milli Takım moral olarak çökerken, Hollanda rahatça paslaşarak kalemize gelmeye devam etti. Mücadelenin 16. dakikasında Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

BİR DE PENALTI! YIKILDIK!

Oyunda hiçbir şey istediğimiz gibi gitmezken, bir de penaltı düdüğü geldi. Karşılaşmanın 36. dakikasında Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Memphis Depay meşin yuvarlağı ağlara ve durum 3-0 oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KIRMIZI GÖRDÜ

İlk yarının 14. dakikasında Orkun Kökçü gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 36. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

MEMPHIS DEPAY'DAN HAT-TRICK

Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, A Milli Takımımız'da Ozan Tufan ve Ozan Kabak, Orkun Kökçü ve Kenan Karaman'ın yerine oyuna girdi. Ancak bu değişiklikler de Milli Takım'da pek fazla işe yaramadı. Mücadelenin 54. dakikasında Memphis Depay topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0 yaptı. Hollanda'nın yıldız isimlerinden olan Depay, hat-trick yaparak maça damga vurdu.

MAÇIN SONUCU 6-1 OLDU

Mücadelenin 80. dakikasında Hollanda beşinci golü buldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında Wijnaldum'un yerine oyuna giren Guus Til, 80'de attığı golle farkı arttırdı. Maçın 61. dakikasında Steven Bergwijn'in yerine giren Donyell Malen de 90'da attığı golle skoru 6-0'a getirdi. A Milli Takım'da Cengiz Ünder, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Ay-Yıldızlı Takımımız, Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve moral olarak yıkım yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda'ya konuk oldu. A Milli Takım sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla 11 puanda kalan Milliler, grupta Hollanda ve Norveç’in ardından 3’üncü sırada yer aldı.

1’inci dakikada Hollanda öne geçti. Ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Berghuis’in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Klaassen, Depay ile yaptığı duvar pası sonrası meşin yuvarlağı kalecinin sağından köşeye göndererek ağlarla buluşturdu: 1-0.

16’ncı dakikada Hollanda farkı 2’ye çıkardı. De Jong’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Depay, pasını bekletmeden Klaassen’e bıraktı. Ceza yayının biraz gerisinde KLaassen’in havadan pasında ceza sahası içi sol çaprazda tekrar topla buluşan Depay’ın uzak kale direği tarafına gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.

36'ıncı dakikada Bergwijn'in pasında ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen Klaassen, Çağlar'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

38'inci dakikada topun başına geçen Depay, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-0.

44’üncü dakikada A Milli Takım 10 kişi kaldı. Çağlar Söyüncü’nün orta alanda Depay’a yaptığı faul sonucu hakem, Çağlar Söyüncü’ye ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hollanda’nın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada Depay ile Hollanda farkı 4’e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bergwijn’in arka direğe ortasında Berghuis’in çizgiden içeriye çevirdiği topta Depay, altıpas içinde kafayla topa dokunarak ağlara gönderdi: 4-0.

76’ncı dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Til’in şutunda top az farkla üstten auta gitti.

79’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Hakan Çalhanoğlu’nun arka direğe ortasında Ozan Tufan’ın sol çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

80’inci dakikada Hollanda farkı 5’e çıkardı. Orta sahada topla buluşan Koopmeiners’in uzun ara pasında ceza yayı içinde topla buluşan Til, topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

90’ıncı dakikada Hollanda farkı 6 yaptı. Rensch’in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Malen’in vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

90+2’nci dakikada kaleci Bijlow pasını Van Djik’a çıkarmak istedi. Van Djik’tan önce araya giren Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinde pasını Cengiz Ünder’e çıkardı. Cengiz Ünder meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Johan Cruijff Arena

HAKEMLER: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

HOLLANDA: Bijlow, Dumfries (Dk. 71 Rensch), De Vrij, Van Djik, Blind, Wijdaldum (Dk. 61 Til), De Jong (Dk. 46 Koopmeiners), Klaassen (Dk. 71 Gravenberch), Berghuis, Bergwijn (Dk. 61 Malen), Depay

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Cengiz Ünder, Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu)

GOLLER: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, Dk. 38 (P) ve Dk. 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda) - Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

SARI KARTLAR: Wijdaldum, Van Djik (Hollanda) - Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Ozan Kabak (Türkiye)

