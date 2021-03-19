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  4. Hollanda aday kadroyu açıkladı! Babel sürprizi

Hollanda aday kadroyu açıkladı! Babel sürprizi

19.03.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi Hollanda, aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan Ryan Babel milli takıma davet edildi.

Hollanda aday kadroyu açıkladı! Babel sürprizi

Hollanda Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye, Norveç ve Letonya maçlarının 24 kişilik kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'dan Ryan Babel kadroda yer aldı.

Hollanda'nın kadrosunu Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Donny van de Beek, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Jasper Cillessen, Memphis Depay, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Luuk de Jong, Davy Klaassen, Tim Krul, Matthijs de Light, Donyell Malen, Marten de Roon, Maaten Stekelenburg, Calvin Stengs, Jeremiah St Juste, Kenny Tete, Joel Veltman, Wijnaldum, Wijndal isimleri oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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