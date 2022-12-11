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Hollanda Arjantin maçının yankıları sürüyor! FIFA'dan Lionel Messi'ye disiplin soruşturması

11.12.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmasında oynanan Hollanda Arjantin karşılaşmasından yarı finale yükselen taraf penaltı vuruşları sonucunda Arjantin olurken, karşılaşmada hakeme büyük tepki gösteren yıldız oyuncu Messi'ye disiplin soruşturması yolda. İşte detaylar...

Hollanda Arjantin maçının yankıları sürüyor! FIFA'dan Lionel Messi'ye disiplin soruşturması
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final karşılaşmasında Arjantin Hırvatistan ile Fas ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda ile karşılaştığı çeyrek final mücadelesinde rakibini penaltılar sonucu 4-3 mağlup eden Arjantin adını yarı finale yazdırmayı başaran ekip olurken, çok konuşulan mücadelenin yankıları da sürüyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un attığı gol sonrası Arjantin'de oyuncuların sinir seviyesi yükselmişti. Mateu Lahoz'un faul düdüğüne sinirlenen Paredes topu sert bir şekilde kenara gönderdi. Top, Hollanda yedek kulübesindeki oyunculara geldi. Bu hamle sonrası Hollanda yedek kulübesi sahaya girdi ve oyun alanı karıştı. Hakem Lahoz ise yaşanan karmaşanın ardından üst üste kartlar çıkardı.

"APTAL"

messi-weghorst

Lionel Messi, röportaj verdiği sırada arka tarafta kedisine bakan Wout Weghorst'a, "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." sözlerini kullandı. Messi ayrıca Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'e de 'çok konuşuyorsun' anlamına gelen bir el hareketi yaptı.

FIFA'DAN MESSI'YE SORUŞTURMA

messi

Mundo Deportivo'nun verdiği habere göre FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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