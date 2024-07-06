Hollanda çeyrek final öncesi paylaştı, Türkiye de alıntıladı: "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz"

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

Avusturya maçının ardından Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ister istemez tansiyon da yükselmişti.

HOLLANDA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tarihi mücadeleye saatler kala Hollanda cephesinden dikkat çeken paylaşım geldi. Hollanda Milli Takımı, "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz" başlığıyla Hollanda ve Türk bayraklı biri görsel paylaştı.

İşte o paylaşım:

Bunun üzerine A Milli Takım, Hollanda'nın paylaşımını alıntıladı: ''Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz''