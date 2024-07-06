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Hollanda çeyrek final öncesi paylaştı, Türkiye de alıntıladı: "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.07.2024 14:36
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. A Milli Takımımızla karşı karşıya gelecek Hollanda'dan maça saatler kala dikkat çeken bir paylaşım geldi. Söz konusu paylaşımı Türkiye'nin de alıntıladığı görülürken, görselde Hollandalı ve Türk taraftarların omuz omuza olması dikkat çekti.

Hollanda çeyrek final öncesi paylaştı, Türkiye de alıntıladı: "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz"

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

Avusturya maçının ardından Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ister istemez tansiyon da yükselmişti.

HOLLANDA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tarihi mücadeleye saatler kala Hollanda cephesinden dikkat çeken paylaşım geldi. Hollanda Milli Takımı, "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz" başlığıyla Hollanda ve Türk bayraklı biri görsel paylaştı.

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İşte o paylaşım:

Bunun üzerine A Milli Takım, Hollanda'nın paylaşımını alıntıladı: ''Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz''

JHJJ

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