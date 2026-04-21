Hollanda'da akıl almaz olay! Hakem maçı durdurup telefonla konuştu! Resmi açıklama geldi

Hollanda Kupası finali, sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir "telefon molasına" sahne oldu. AZ Alkmaar’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan geceye, tecrübeli hakem Danny Makkelie’nin maçı durdurup telefonla konuşması damga vurdu.

AZ ALKMAAR’DAN BEŞLİK TARİFE

Mücadelede rakibine büyük bir üstünlük kuran AZ Alkmaar; de Wit, Mijnans, Koopmeiners, Smit ve Parrott’un golleriyle 5-1 galip gelerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. NEC Nijmegen’in tek sayısı Ogawa’dan gelse de bu gol ağır mağlubiyeti engelleyemedi.

DÜNYA FUTBOLUNDA BİR İLK: HAKEM MAÇI DURDURUP TELEFONLA KONUŞTU!

𝐎𝐩𝐯𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭: Danny Makkelie moet telefoon opnemen tijdens bekerfinale 📞👀 pic.twitter.com/WDFTTVGeAH — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2026

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya gelirken, futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. AZ Alkmaar’ın 5-1’lik skorla kupaya uzandığı mücadelenin orta hakemi Danny Makkelie, maçın ortasında çalan telefonuna cevap vermek için oyunu durdurarak saha kenarına gitti. Herkesin şaşkınlıkla izlediği telefon trafiğinin gizemi maç sonunda çözüldü.

STADYUMDA ŞAŞKINLIK YARATAN TELEFON SESİ

Karşılaşmanın oynandığı esnada hakem Danny Makkelie’nin maçı aniden durdurması ve saha kenarına yönelmesi hem tribündeki taraftarları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Çalan telefonunu açan ve bir süre görüşme yapan deneyimli hakem, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir görüntüye imza attı.

SIR PERDESİ ARALANDI: GÜVENLİK ZİRVESİ

Olayın perde arkası ise maçtan saatler sonra Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla netleşti. Makkelie’nin keyfi bir görüşme yapmadığı, tribünlerden sahaya atılan yoğun havai fişekler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle federasyon yetkilileriyle acil bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik önlemlerinin teyit edilmesinin ardından deneyimli hakem maçı devam ettirdi.