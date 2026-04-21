SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Hollanda'da akıl almaz olay! Hakem maçı durdurup telefonla konuştu! Resmi açıklama geldi

Hollanda Kupası finalinde Hakem Danny Makkelie, maç devam ederken gelen telefona cevap vermek için oyunu durdurdu. Olayın arkasındaki gerçek saatler sonra anlaşıldı.

Burak Kavuncu

Hollanda Kupası finali, sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir "telefon molasına" sahne oldu. AZ Alkmaar’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan geceye, tecrübeli hakem Danny Makkelie’nin maçı durdurup telefonla konuşması damga vurdu.

AZ ALKMAAR’DAN BEŞLİK TARİFE

Mücadelede rakibine büyük bir üstünlük kuran AZ Alkmaar; de Wit, Mijnans, Koopmeiners, Smit ve Parrott’un golleriyle 5-1 galip gelerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. NEC Nijmegen’in tek sayısı Ogawa’dan gelse de bu gol ağır mağlubiyeti engelleyemedi.

DÜNYA FUTBOLUNDA BİR İLK: HAKEM MAÇI DURDURUP TELEFONLA KONUŞTU!

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya gelirken, futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. AZ Alkmaar’ın 5-1’lik skorla kupaya uzandığı mücadelenin orta hakemi Danny Makkelie, maçın ortasında çalan telefonuna cevap vermek için oyunu durdurarak saha kenarına gitti. Herkesin şaşkınlıkla izlediği telefon trafiğinin gizemi maç sonunda çözüldü.

STADYUMDA ŞAŞKINLIK YARATAN TELEFON SESİ

Karşılaşmanın oynandığı esnada hakem Danny Makkelie’nin maçı aniden durdurması ve saha kenarına yönelmesi hem tribündeki taraftarları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Çalan telefonunu açan ve bir süre görüşme yapan deneyimli hakem, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir görüntüye imza attı.

SIR PERDESİ ARALANDI: GÜVENLİK ZİRVESİ

Olayın perde arkası ise maçtan saatler sonra Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla netleşti. Makkelie’nin keyfi bir görüşme yapmadığı, tribünlerden sahaya atılan yoğun havai fişekler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle federasyon yetkilileriyle acil bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik önlemlerinin teyit edilmesinin ardından deneyimli hakem maçı devam ettirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.