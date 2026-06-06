Fenerbahçe'de büyük gün! Tarihi genel kurulda gerilim çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşiyor. Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz toplantıyı başlattı. Katılımcılara konuşma yapan Gürbüz, tüm kongre üyelerinin ortak paydasının Fenerbahçe sevgisi olduğunu belirterek, "Kullanılacak her oy Fenerbahçe demokrasisinin bir parçası olacaktır. Ortak payda Fenerbahçe sevgisidir. Bu sevgi görüş ayrılıklarımızdan daha büyüktür. İnanıyorum ki bu genel kurulun sonunda kazanan herhangi bir grup değil, Fenerbahçe olacaktır. Kulübümüzün köklü geleneklerine karşılıklı saygının, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olduğu bir genel kurul temenni ediyorum" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE TATİL EDECEĞİZ!"

Şekip Mosturoğlu, "D bloktaki durum çok kötü. 2018'de 2024'te ve 2025'te de yaşandı bu durum, engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız." dedi.

"18 TEMMUZ'DA SERMAYEMİZİ YÜZDE 400 ARTIRARAK 1 MİLYAR 250 MİLYONA ÇIKARDIK"

Burak Kızılhan, "Bu süreçte önceliğimiz finansal bağımsızlık hedefimizi güçlendirmek, borç yükünü azaltmak ve kulübümüzün geleceğini daha sağlam bir mali zemine inşa etmekti. Bu anlayış doğrultusunda atılan adımların başında sermaye artırımları ve finansal yeniden yapılanma süreci gelmiştir. 18 Temmuz'da sermayemizi yüzde 400 artırarak 1 milyar 250 milyona çıkardık. Sermaye artırmından elde edilen kaynak, kredi geri ödemelerinde kullanılmış ve kredi bakiyesi 69 milyon euro'ya kadar düşürülmüştür. 13 Ağustos 2025 tarihi itibariyle bir sermaye artışı için bir çalışma başlatılmış ve sermayemiz 6 milyar 250 milyon liraya yükseltilmiştir. Bankalar Birliği sürecinden çıkışı mümkün kılacak hazırlıklar da bu kapsamda hazırlanarak bir sonraki döneme devredilmiştir. 20 Ocak 2026 itibarıyla kulübümüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak finansal bağımsızlığına kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda cumartesi gününün programı

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

5- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- Adaylar (Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri) hakkında görüş ve temenniler,

10- Başkan adaylarının konuşması,

11- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

12- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 56486 sicil numaralı Samet Demir’in, 18560 sicil numaralı Erdem Atay’ın, 7485 sicil numaralı Kamil Mehmet Bilge’nin ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususu ile Tarkan İsmet Göncü’nün üyelik talebinin reddine dair kararın Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

13- Birinci günün kapanışı