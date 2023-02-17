Hollanda'da gündem Halil Umut Meler! Tadic'li Ajax'ın golünü iptal edince ortalık karıştı...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle ülkemizdeki spor müsabakaları ertelendi. Birçok ülke bu felakete sessiz kalmayarak Türkiye'ye destek gönderdi.

HOLLANDA'DA İLGİNÇ OLAY

Dünyanın 5 büyük ligin yaşanan bu büyük yıkın sonrası resmi maçlar öncesi saygı duruşu kararı alınırken, Hollanda ekibi Ajax'ın Sırp takım kaptanı Dusan Tadic depreme destek kaptanlık pazubandını takmaması sonrası büyük tepki toplamıştı.

TADIC'İN MAÇINI YÖNETTİ

Yaşanan bu olaylar hem Türkiye hem de Hollanda basınında derin yankı uyandırmıştı. Tadic'in takımı Ajax'ın maçını yöneten Halil Umut Meler, 65. dakikada Ajax'ın golünü VAR'dan iptal etti. İptal edilen bu gol Hollanda'da çok konuşuldu.

