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Hollanda'da gündem Halil Umut Meler! Tadic'li Ajax'ın golünü iptal edince ortalık karıştı...

17.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ligi'nin tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax ile Alman ekibi Union Berlin'in son 16 play-off turu maçını yönetti. Hollanda'da oynanan maça Halil Umut Meler'in kararı damga vurdu.

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler! Tadic'li Ajax'ın golünü iptal edince ortalık karıştı...
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle ülkemizdeki spor müsabakaları ertelendi. Birçok ülke bu felakete sessiz kalmayarak Türkiye'ye destek gönderdi.

HOLLANDA'DA İLGİNÇ OLAY

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Dünyanın 5 büyük ligin yaşanan bu büyük yıkın sonrası resmi maçlar öncesi saygı duruşu kararı alınırken, Hollanda ekibi Ajax'ın Sırp takım kaptanı Dusan Tadic depreme destek kaptanlık pazubandını takmaması sonrası büyük tepki toplamıştı.

TADIC'İN MAÇINI YÖNETTİ

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Yaşanan bu olaylar hem Türkiye hem de Hollanda basınında derin yankı uyandırmıştı. Tadic'in takımı Ajax'ın maçını yöneten Halil Umut Meler, 65. dakikada Ajax'ın golünü VAR'dan iptal etti. İptal edilen bu gol Hollanda'da çok konuşuldu.

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Halil Umut Meler ajax dusan tadic union berlin ligi maçın

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