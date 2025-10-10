Hollanda'da Interland heyecanı: Ajax ve Utrecht'in yıldızları Milli Takım kamplarına katılıyor

Weghorst Hollanda Milli Takımı'nda, Utrecht'ten birçok genç yetenek de farklı ülkelerin milli takımlarına çağrıldı.

Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Ajax ve FC Utrecht, milli maç arası nedeniyle oyuncularının birçoğunu milli takımlara göndermeye hazırlanıyor. Interland dönemi olarak adlandırılan bu süreçte, kulüpler oyuncularının ülkelerini temsil etme gururunu yaşarken, teknik direktörler de eksik kadrolarla antrenman yapmak zorunda kalacak.

Ajax cephesinde Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'na çağrılan tek isim oldu. Hollanda, bu interland döneminde Malta deplasmanına gidecek ve ardından Johan Cruijff Arena'da Finlandiya'yı ağırlayacak. Josip Sutalo (Hırvatistan), Anton Gaaei (Danimarka), Oscar Gloukh (İsrail) ve Jorthy Mokio (Belçika U21) gibi isimler de kendi ülkelerinin milli takımlarında forma giyecekler. Mika Godts, Vitezslav Jaros, Ko Itakura ve Mylo van der Lans ise sakatlıkları nedeniyle Amsterdam'da kalacaklar.

FC Utrecht de birçok genç oyuncusunu farklı ülkelerin milli takımlarına gönderiyor. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, hangi oyuncuların hangi milli takımlara çağrıldığını detaylı olarak duyurdu. Genç yeteneklerin milli takım formasıyla göstereceği performans, kulüp tarafından da yakından takip edilecek. Utrecht'in altyapısından yetişen ve A takıma yükselen birçok oyuncu, bu interland döneminde milli takım deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

Hollanda Milli Takımı'nın yanı sıra, genç milli takımlar da bu dönemde önemli maçlara çıkacak. Hollanda U21, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele ederken, diğer yaş gruplarındaki milli takımlar da hazırlık maçları ve turnuvalarda boy gösterecek. Bu maçlar, genç oyuncuların kendilerini göstermesi ve gelecekte A milli takım seviyesine yükselmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Öte yandan, Wout Weghorst'un son milli maçta attığı bir golün iptal edilmesi tartışma yaratmıştı. VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan gol, Hollandalı taraftarların tepkisine neden olmuştu. Weghorst, bu interland döneminde bu durumu telafi etmek ve milli takım formasıyla gol sevinci yaşamak istiyor.

Sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavileri ise kulüp doktorları tarafından titizlikle sürdürülüyor. Özellikle Mika Godts, Vitezslav Jaros, Ko Itakura ve Mylo van der Lans'ın bir an önce iyileşerek takıma dönmeleri hedefleniyor. Bu oyuncuların yokluğu, Ajax'ın önümüzdeki maçlarda kadro derinliğini olumsuz etkileyebilir.

Interland dönemi, Hollandalı futbolcular için hem bir gurur kaynağı hem de bir sınav niteliği taşıyor. Milli takım formasıyla sergileyecekleri performanslar, hem kendi kariyerleri hem de kulüpleri için önemli bir referans olacak. Sakatlıkları bulunan oyuncuların bir an önce iyileşmesi ve takımlarına dönmesi ise, kulüplerin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.