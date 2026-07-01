Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman dönemi resmen sona erdi. Son 32 Turu'nda Fas karşısında alınan mağlubiyetin ardından tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

FAS MAĞLUBİYETİ SONRASI VEDA

ESPN'in haberine göre, Dünya Kupası'na Son 32 Turu'nda Fas'a elenerek veda eden Hollanda'da Ronald Koeman görevinden ayrıldı. Turnuvadaki başarısızlığın ardından alınan karar, Hollanda futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Koeman'ın ayrılığı sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'nun kısa süre içinde yeni teknik direktör arayışlarına başlaması bekleniyor.

"UZATMALARA BİLE GİDEMEZDİK..."

Ronald Koeman, Fas'a karşı Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından oynattığı sistem nedeniyle gelen eleştirilere sert yanıt vermişti. Deneyimli teknik adam, "5'li defans oynattığım için beni eleştiriyorlar. Eğer ben 5'li oynamasaydım uzatmalara bile gidemezdik." ifadelerini kullanarak tercih ettiği oyun planını savunmuştu. Ancak bu açıklamalara rağmen Hollanda'nın Son 32 Turu'nda Fas'a elenmesi eleştirileri dindirmedi ve Koeman'ın istifasıyla birlikte milli takımda yeni bir dönem başladı.