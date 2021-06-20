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Hollanda devi, Altay Bayındır için İstanbul'a geliyor

20.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay için ise Ajax Sportif Direktörü Overmars İstanbul'a geliyor. Altay için kapı 18 milyondan euro (187 milyon TL) açılacak.

Hollanda devi, Altay Bayındır için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe 'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Bu kulüllerden birisi olan Ajax, genç eldivenin transferi için ısrar ediyor.

AJAX İLE SIKI BİR PAZARLIK YAŞANACAK

Ajax, Altay'ı kesin olarak renklerine bağlamak istiyor. Menajerler ilk teması sağlasa da Sportif direktör Overmars İstanbul'a gelip Fenerli yöneticilerle yüz yüze görüşecek. Fenerbahçe Altay için kapıyı 18 milyon Euro'dan (187 milyon TL) açıyor. Sıkı bir pazarlık bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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