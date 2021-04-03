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Hollanda'nın en iyisi Orkun Kökçü

03.04.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi.

Hollanda'nın en iyisi Orkun Kökçü

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü, Eredivisie'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu oldu. Orkun, ayrıca Hollanda'da mart ayının en iyi 11'ine de seçildi.

Başarılı futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'ya karşı 7 dakika süre alabilmişti. Orkun'un her geçen gün yükselen performansı ile İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga kulüplerinden ciddi ilgiler olduğu ve yazın Ada'ya transfer olacağı Hollanda basınında yer alıyor.

Orkun Kökçü'nün milli takımda sadece Letonya maçında 7 dakika süre alması Hollanda basınında gündem olmuş ve Türk milli takımını tercih ettiği için bir kez daha eleştirilerin hedefi olmuştu. Milli futbolcu, eleştirilere karşı, "Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm, evet. Kulübümde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, ancak ben Türk'üm ve bu nedenle formasını taşımaktan gurur duyduğum, duyacağım Türk milli takımını seçtim. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacak ve hep birlikte büyük başarılara imza atacağız, buna inanıyorum. Hocalarımın bana güvendiğini biliyorum ve mutlaka daha fazla şans bulacağım. Bunun için çok çalışıyorum ve bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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