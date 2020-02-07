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Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 20:23 | Son Güncelleme

Avrupa’da yeni bir lig hazırlığında ciddi bir süreç başladı. Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir turnuva oluştuacağı ve Avrupa’nın 5 büyük ligini zorlamak istedikleri bildirildi.

Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor!

Avrupa futbolunda ilginç bir karar gündeme geldi. Alman Kicker’ın yaptığı haberde, Hollanda ve Belçika’nın birleşerek ortak bir lig kurma çalışmalarında epey yol ilerlediği bildirildi. Bir süredir gündemde olan bu projenin artık son aşamada olduğu ifade edildi.

Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir lig kuracağı belirtildi. Böyleyece tv gelirlerinin 400 milyon euroya yükseleceği ve daha birçok gelir kaleminin artacağı hesaplandı. Şu anda bu liglerde sezonluk 80 milyon euroluk bir tv geliri var.

Avrupa’nın 5 büyük liginin gerisinde kalmaktan şikayetçi olan Hollanda ve Belçika’dan birçok önemli takımın aynı ligde toplanması hedefleniyor. Belçika’dan Gent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht, ve Standard Liège, Hollanda’dan da Ajax, AZ Alkmaar, Utrecht, Feyenoord, PSV Eindhoven ve Vitesse geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Belçika lig birleşiyor avrupa

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
avrupa güç kazanmak için yavaş yavaş birleşiyor bunuda ilk spor ile deneyecekler gelecek 50 yılda tek kıta tek bayrak olma yolunda ilk adım görenler bu olayı kayıt etsin eğer gerçekleşir ise avrupanın birleşme hareketi olur bu
Güzel fikir. Kesinlikle böyle düşünceler futbola kazandırır. Şimdi aklıma geldi de Türkiye ligi desek herhalde Angola ile falan ancak bir ortak lig yaparız. Buna da mesafeler engel gerçi ama...
muthis
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