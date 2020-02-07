Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor!

Avrupa futbolunda ilginç bir karar gündeme geldi. Alman Kicker’ın yaptığı haberde, Hollanda ve Belçika’nın birleşerek ortak bir lig kurma çalışmalarında epey yol ilerlediği bildirildi. Bir süredir gündemde olan bu projenin artık son aşamada olduğu ifade edildi.

Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir lig kuracağı belirtildi. Böyleyece tv gelirlerinin 400 milyon euroya yükseleceği ve daha birçok gelir kaleminin artacağı hesaplandı. Şu anda bu liglerde sezonluk 80 milyon euroluk bir tv geliri var.

Avrupa’nın 5 büyük liginin gerisinde kalmaktan şikayetçi olan Hollanda ve Belçika’dan birçok önemli takımın aynı ligde toplanması hedefleniyor. Belçika’dan Gent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht, ve Standard Liège, Hollanda’dan da Ajax, AZ Alkmaar, Utrecht, Feyenoord, PSV Eindhoven ve Vitesse geliyor.

