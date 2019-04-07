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Hollandalı taraftarlar, Ryan Babel'i Galatasaray'a istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Ryan Babel, bir kez daha Hollanda'nın gündemine geldi.

Gelecek sezon için Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel için Hollandalı taraftarlar da görüşünü belirtti.

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Hollanda basını, sezon sonunda Fulham'dan ayrılacak olan Babel'in Henry Onyekuru yerine Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtirtti.

Hollanda basını, sezon sonunda Fulham'dan ayrılacak olan Babel'in Henry Onyekuru yerine Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtirtti.

"Onyekuru yerine Babel'in Galatasaray'a gitmesi iyi transfer olur mu?'' anketi yapıldı.

"Onyekuru yerine Babel'in Galatasaray'a gitmesi iyi transfer olur mu?'' anketi yapıldı.

Ankete katılan taraftarların %78 gibi büyük bir oranı ankete 'evet' cevabını verirken sadece %22'lik kesim 'hayır' dedi.

Ankete katılan taraftarların %78 gibi büyük bir oranı ankete 'evet' cevabını verirken sadece %22'lik kesim 'hayır' dedi.

Babel'in Galatasaray ile yıllık 2.5 milyon euroya anlaşabileceğini aktaran Hollanda basını, Henry Onyekuru'nun da sezon sonunda Everton'a döneceğini belirtti.

Babel'in Galatasaray ile yıllık 2.5 milyon euroya anlaşabileceğini aktaran Hollanda basını, Henry Onyekuru'nun da sezon sonunda Everton'a döneceğini belirtti.
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