Hollandalı taraftarlar, Ryan Babel'i Galatasaray'a istiyor!

Gelecek sezon için Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel için Hollandalı taraftarlar da görüşünü belirtti.

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Hollanda basını, sezon sonunda Fulham'dan ayrılacak olan Babel'in Henry Onyekuru yerine Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtirtti.

"Onyekuru yerine Babel'in Galatasaray'a gitmesi iyi transfer olur mu?'' anketi yapıldı.

Ankete katılan taraftarların %78 gibi büyük bir oranı ankete 'evet' cevabını verirken sadece %22'lik kesim 'hayır' dedi.