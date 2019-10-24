Hollywood'dan ödül kargo ile geldi

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını "Kar Zamanı" filmiyle beyaz perdeye aktaran ve bu filmle 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülen Cevahir Çokbilir, ödülünü almak üzere "yıldızlar şehri" olarak nitelendirilen Hollywood'a davet edildi.

Ancak seyahat ve konaklama giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle Hollywood'a gidemeyen ve 29 Ağustos'ta Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen törene katılamayan Çokbilir'in ödülü kargoyla geldi.

"Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı"

Genç yönetmen Çokbilir, kargonun hafta başında eline ulaştığını söyledi. Büyük bir heyecanla kargoyu açtığını anlatan Çokbilir, şunları kaydetti:

Ödülümü Hollywood'da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı. Gidemeyince kargoyla gönderdiler. Çok güzel paketlenmişti. Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bir yönetmen için Hollywood'dan ödül almak çok önemli. 5 binden fazla film arasında benim filmim ödüle layık görüldü. Bir yönetmenin en büyük ödülü filminin seyirci tarafından anlaşılmasıdır. 2006 yılında bir yolculuğa çıktık. Hollywood'dan gelen ödül de bu yolculuğa farklı bir anlam kazandırdı.

Antalya'da çekilen filmin uluslararası alanda 10'uncu ödülünü aldığını vurgulayan Çokbilir, dünya genelinde Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Çokbilir, tamamen kendi bütçesiyle çektiği filmin dünya çapında ödüllere layık görüldüğünü ifade etti.

Filminin Altın Portakal'da gösterilmesini istiyor