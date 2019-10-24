Mynet Trend

Hollywood'dan ödül kargo ile geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "Kar Zamanı" filmiyle "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülen ancak ödülü almak için Hollywood'a gidemeyen yönetmen Cevahir Çokbilir, kargoyla gelen ödülüne kavuştu.

Hollywood'dan ödül kargo ile geldi

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını "Kar Zamanı" filmiyle beyaz perdeye aktaran ve bu filmle 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülen Cevahir Çokbilir, ödülünü almak üzere "yıldızlar şehri" olarak nitelendirilen Hollywood'a davet edildi.

Ancak seyahat ve konaklama giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle Hollywood'a gidemeyen ve 29 Ağustos'ta Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen törene katılamayan Çokbilir'in ödülü kargoyla geldi.

"Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı"

Genç yönetmen Çokbilir, kargonun hafta başında eline ulaştığını söyledi. Büyük bir heyecanla kargoyu açtığını anlatan Çokbilir, şunları kaydetti:

Ödülümü Hollywood'da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı. Gidemeyince kargoyla gönderdiler. Çok güzel paketlenmişti. Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bir yönetmen için Hollywood'dan ödül almak çok önemli. 5 binden fazla film arasında benim filmim ödüle layık görüldü. Bir yönetmenin en büyük ödülü filminin seyirci tarafından anlaşılmasıdır. 2006 yılında bir yolculuğa çıktık. Hollywood'dan gelen ödül de bu yolculuğa farklı bir anlam kazandırdı.

Antalya'da çekilen filmin uluslararası alanda 10'uncu ödülünü aldığını vurgulayan Çokbilir, dünya genelinde Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Çokbilir, tamamen kendi bütçesiyle çektiği filmin dünya çapında ödüllere layık görüldüğünü ifade etti.

Filminin Altın Portakal'da gösterilmesini istiyor

Filminin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de gösterilmesi için girişimde bulunduğunu ancak yetkililerden henüz dönüş olmadığını belirten Çokbilir, festivalde de filmi için yer ayrılırsa mutlu olacağını bildirdi.

Ödüller

Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki annesi Naciye Çokbilir'in, 12 Eylül 1980 darbesinde ailesiyle yaşadığı sıkıntıları ve askeri müdahalenin neden olduğu dramın beyaz perdeye aktarıldığı Kar Zamanı, Los Angeles'te geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Orijinal Hikaye', 'En İyi Kısa Film', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Erkek Yönetmen', Polonya'da düzenlenen Avrupa Sinematografi Festivali'nde 'En İyi Avrupa Filmi', Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Bengal's Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Kurgu' ve Kanada Kısa Film Festivali'nde 'Farklılık' ödüllerinin sahibi oldu. Kar Zamanı, son olarak ise dünyada 5 binden fazla filmin katıldığı, Türkiye'den de iki filmin yer aldığı Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.


Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Baba Parası vizyon için gün sayıyorBaba Parası vizyon için gün sayıyor
Başarılı oyuncuya büyük ödülBaşarılı oyuncuya büyük ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cevahir Çokbilir Kar Zamanı Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali

En Çok Okunan Trend Haberler

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapıldı! İşte o detay...

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapıldı! İşte o detay...

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'da Ali'yi sevindiren itiraf!

Mucize Doktor'da Ali'yi sevindiren itiraf!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MS hastası Selma Blair’den sevindiren haber

Bir süredir bu hastalıkla savaşıyor... Ünlü oyuncudan mesaj var

"Baba Parası" 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak

Baba Parası vizyon için gün sayıyor

Edward Norton, Kieslowski Ödülü’nü alacak!

Başarılı oyuncuya büyük ödül

Kadın'da bomba olay! Sahra Şaş geri dönüyor!

Olay gelişme! Güzel oyuncu geri dönüyor!

Eli'ı izleyenler "şeytan gördüğünü" iddia ediyor

Bu filmi izleyenler "şeytan gördüğünü" iddia ediyor!

Hızlı ve Öfkeli serisinin senaristleri Keanu Reeves ile görüştü

Beklenen buluşma gerçekleşti! Keanu Reeves, Hızlı ve Öfkeli serisinin senaristleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.