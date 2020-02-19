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Hollywood’un “en fazla ölen” aktörü Danny Trejo

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Robert Rodriguez filmlerinin vazgeçilmez adamı Danny Trejo, yeni bir araştırmaya göre Hollywood yapımlarında en fazla kez ölen oyuncu oldu.

Hollywood’un “en fazla ölen” aktörü Danny Trejo

Sert mizacıyla hafızalara kazınan Danny Trejo, Hollywood yapımlarında en fazla kez ölen oyuncu oldu. Buzz Bingo’nun IMDB ve Cinemorgue platformlarından alınan istatistiklere dayanan araştırmasına göre, Trejo tarafından canlandırılan karakterlerin beyazperdedeki ölümlerinin toplam sayısı 65’i buluyor. Bu 65 film arasında Desperado, Heat, Con Air, From Dusk Till Dawn ve Bulletproof gibi aksiyon klasikleri var.

Listede Trejo’yu 60 ölümle Christopher Lee ve 51 ölümle Lance Henriksen takip ediyor. “Beyaz perdede en çok ölen aktörler” listesinin ilk 10 sırasında yer alan diğer isimler arasında Bela Lugosi, Dennis Hopper ve John Hurt gibi oyuncular var.

Yakın gelecekte onlarca filmde rol almaya devam eden Danny Trejo’nun ölüm sayısı muhtemelen daha da arttı. Kariyeri boyunca onlarca film ve dizide rol alan ve almaya devam eden aktörün, bu ilginç rekoru uzun süre kimseye kaptırmayacağı belli oluyor.

Karşınızda Danny Trejo’nun ölüm sahnelerinin bazıları…


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