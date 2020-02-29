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“Hollywood yanağı herkese yapılmaz”

İZMİR HABERLERİ  | 29.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Son yılların en popüler estetik uygulamalarından biri olan bişektominin, her yüz profili için doğru seçim olmayacağını söyleyen Dr.

“Hollywood yanağı herkese yapılmaz”

Son yılların en popüler estetik uygulamalarından biri olan bişektominin, her yüz profili için doğru seçim olmayacağını söyleyen Dr. Ebru Durmuş, bazı uyarılarda bulundu.
Özellikle Hollywood ünlülerinin yaptırdığı ve bu nedenle de adını ‘Hollywood yanağı’ olarak duyuran bişektomi, yanak bölgesindeki fazla yağların alınarak yüz konturunun daha ince ve güzel görünmesini sağlayan bir operasyon olarak biliniyor. Son dönemde giderek daha çok yaygınlaşan ve en popüler estetik cerrahi uygulamalarından biri haline gelen bişektomi hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ebru Durmuş, “Yanak inceltme ameliyatı olarak tanımlayabileceğimiz bişektomi; bukkal yağ dokusunun estetik cerrahi müdahale ile uzaklaştırılarak yanak bölgesine şekil verme işlemidir. Bişektomi, yüze ters üçgen yapının kazandırılmasını sağlar. Elmacık kemiği ile çene hattının görünürlüğünü artırır” dedi.
Durmuş, Hollywood ünlüleri ile adını duyuran bişektominin popülerliğini artırdığını ancak bu ameliyatın her yüz yapısına uygulanamayacağını da belirterek, “Bişektomiyi yüzü kilolu, yüz konturu köşeli ve yanaktaki yağ yastıkları fazla olan kişiler tercih etmelidir. Bu operasyonla hem yüz ince ve orantılı hale gelir hem de yüz ile vücut arasındaki uyumsuzluk giderilmiş olur” diye konuştu.
Bişektominin yüz anatomisine hakim bir estetik cerrah tarafından yapılması gerektiğinin de altını çizen Dr. Ebru Durmuş, şunları söyledi: “Bişektomi, işinin ehli hekimlerce yapıldığında kolay ve riski düşüktür. Bişektomi operasyonu 30 dakika sürer, ağız içine iki küçük kesi atılır ve fazla yağ dokuları dışarı çıkartılır. Operasyonu iyi yapılan hastalar ağrı hissetmez. Günlük hayata hızlı adapte olur ve iz kalmaz. Bişektomi dolgu uygulamaları gibi geçici değil, kalıcıdır. 3-6 ayda tam iyileşme ve yüzde en iyi sonuç görülür.”

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