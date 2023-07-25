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  4. Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Selin Ciğerci’den yorum gecikmedi

Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Selin Ciğerci’den yorum gecikmedi

25.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşım yaptı. Mendes'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapanlar arasında Selin Ciğerci de yer aldı.

Amerikalı oyuncu Eva Mendes, oynadığı rollerdeki başarılarının yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan bir isim. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Mendes son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

'Hayalet Sürücü', 'Hızlı ve Öfkeli', 'Babadan Oğula' gibi birçok başarılı esere imzasını atan dünyaca ünlü oyuncu Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı paylaştı.

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Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mendes paylaşımına "Sigara içmeyin. Ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon" notunu düştü.

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Eva Mendes'in paylaşımına yorum yapanlar arasında Selin Ciğerci, Ebru Akel ve Ceylan Çapa da yer aldı.

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Ünlü ismin paylaşımına Ciğerci kalp emojisi koyarken takipçileri ise, "Tartışılmaz bir güzellik", "Türkan Sultan", "Efsanevi" yorumlarında bulundu.

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