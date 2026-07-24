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Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi"

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Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in, 20 yıl boyunca avukatlığını üstlenen Mehmet Söğüt ile galerici Mehmet Ulu'dan da borç aldığı ve bu borçları geri ödemediği öne sürüldü. Ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında "Benim psikolojimi bozdun Haluk abi" dediği görülürken; üstü kapalı tehdit mesajları da dikkat çekti.

Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap Derneği kurucusu ve Başkanı Haluk Levent'in vatandaşların gönderdiği bu yardımları dernekten çekler aracılığıyla çıkardığı ortaya çıkmıştı.

20 YILLIK AVUKATINDAN BORÇ ALIP ÖDEMEMİŞ

Etrafındaki isimlerden ve özellikle Ahbap'a yüklü bağış yapan isimleri mercek altına alarak yüksek miktarda borç alan ve sarmala giren Levent'in 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt'ten de borç alıp ödemediği ortaya çıktı. Haluk Levent'in kendisinden aldığı yüklü miktardaki borçları ödemediğini ve alacaklarını istememesi için kendisinden köşe bucak kaçtığını söyledi.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 1

"KAPALI BİR İKİ KURŞUNA BAKAR"

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Haluk Levent'in Levent'in avukatı Mehmet Söğüt'ün Ahbap'ın Levent'teki ofisinin kapısının resmini çekerek çekerek Berkant Acil'e attığı ve "Kapalı bir iki kurşuna bakar abi" diyerek tehdit ettiği saptandı.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 2

Acil'in Söğüt'e bir ses kaydı gönderdiği saptandı. Ses kaydında, çeklerle ilgili herkese yazdığını ancak herkesin sesinin soluğunu kesildiğini, Yeliz ve kocasının da cevap vermediğini, sürekli çözülecek, ödenecek şeklinde oyalanıldığı geçiyor.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 3

"TAM DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ"

Söğüt'ün ise bu ses kaydına, "Herkes işin içinde tam dolandırıcılık şebekesi" dediği, Acil'in ise, "Müge ve Hüseyin'i tanıyor musun" dediği Söğüt'ün ise, "Tanıyorum. Onlara da ziyarete gideceğim. Haluk onlarla aynı yerde oturuyor. Tespit ettik" derken Acil'in "Allah yardımcın olsun" dediği, Söğüt'ün ise "Allah onların yardımcısı olsun" diyerek üstü kapalı tehdit mesajları ortaya çıktı.

"SÜREKLİ BENDEN KAÇIYORDU"

Söğüt ifadesinde, Haluk Levent'in ricası üzerine sanatçının asistanı Yeliz Kaya, şoförü Zafer Yay ve diğer çalışanlarının hesaplarına "borç" açıklamasıyla paralar gönderdiğini anlattı.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 4

Ancak ödeme vakti geldiğinde muhatap bulamadığını belirten avukat, "Haluk sürekli benden kaçıyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordum" dedi.

Alacaklarını tahsil etmek gayesiyle Ahbap Derneği'nin ofisine defalarca gittiğini ancak derneği her seferinde kapalı bulduğunu vurgulayan Söğüt, sanatçının kendisinden kaçarak iletişimi tamamen kestiğini dile getirdi.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 5

"HALEN ALACAKLIYIM"

Haluk Levent'in kendisini oyalamak için asistanı Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği'nden resmi olarak alacaklı göründüğü bir çek fotoğrafı gönderdiğini iddia eden Söğüt, sanatçının kendisine "Bu çek ödenince senin borcun da kapanacak" dediğini ancak halen alacaklı olduğunu belirtti.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 6

Söğüt, ifadesinde asıl mağdurun kendisi olduğunu ve yaşanan sürecin sadece tahsil edilemeyen bir borç ilişkisinden kaynaklandığını vurguladı.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 7

"BU YALAN DOLAN NEREYE KADAR BÖYLE ABİ"

Levent'in borç taktığı bir başka isim olan galerici Mehmet Ulu ise Haluk Levent'e attığı mesajlarda, "Abi çok zor durumda bırakıyorsun beni bak bu yalan dolan nereye kadar böyle bak. Bu nedir ya benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen ya. Acil arar mısın abi beni" dediği. Bir başka konuşmada ise Levent'in Ulu'ya çek görselleri attığı, Ulu'nu ise "Ne yapayım abi ben bunları" dediği Levent'in ise "Villa sattım" dediği görüldü.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 8

Bir başka konuşmada ise Ulu'nun "Abi günaydın bu arkadaşın 100 bin dolarını bugün ödeyecek misin. Abiiiiii. Bi dönüş. Abi şu adamın parasını bir öde" dediği görüldü. İncelemelere göre ikili arasında farklı tutarlarda borç, alacak ilişkisi olduğu, borca karşılık 13 milyon,7.5 milyon, 5 milyon, 3 milyon, 500 bin lria, 600 bin liralık çekler olduğu görüldü.

"NASIL İNSANLARSINIZ SİZ YA...."

15 milyon lira alacaklı olan Ulu'nun Haluk Levent'in şoförü Cengiz Kara'ya attığı mesajlarda ise, "Cengiz bir saattir Haluk beyi arıyorum, bakmıyor. Adam burada bekliyor ne oldu kardeşim ya ne oldu ne oluyor böyle. Bak çok ağır konuşacağım ha. Ne oldu Zafer Yay geçen gün diyordu namus şeref sözü diyordu. 8-9 milyon getireceğim diyordu. Cengiz, Zafer sizin bu çekinize s..... nasıl insanlarsınız siz ya. "

"Çağırdınız beni Göktürk'e işinizi gördünüz şimdi piyasada yoksunuz. Telefona bakmıyorsunuz. A.... k... sizin çekinizin ben. Bu işin sonu hiç parlak değil. Cengiz sonunda adamları alacağım geleceğim Ahbap Derneği'nde önünde oturacağız. İnsan iki dakika sözünde durur ya bu nasıl bir delikanlılık bilmiyorum ki" dediği belirlendi.

Yazışmalar ortaya çıktı! Avukat ve galerici de var... "Psikolojimi bozdun Haluk abi" 9

"BİZİ ATTIN BİR ÇUKURUN İÇİNE KALKAMIYORUZ"

Ulu'nun Haluk "Levent Abi 4" ismiyle kaydedilen numaraya ise, "Abi işiniz görüldükten sonra kesinlikle bu telefonlara bakmıyorsunuz. Bizim de insan olduğumuzu unutmayın sakın. Ya çok sıkıntılarım var abi bak anlatamıyorum sana galiba. Bizi attın bir çukurun içine kalkamıyoruz bir türlü ya. Yemin ederim çekiniz ve senetleriniz icra takibi başlatacağım bak bir insan bu kadar zor durumda bırakılmaz" dediği görüldü.

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Ulu verdiği ifadede, Levent'in kendisini sürekli hatalı veya karşılıksız çeklerle oyaladığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Ahbap Derneği ahbap
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