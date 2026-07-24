Yeni görünümü dikkat çekti! Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden eleştirilere dayanamadı

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün usta ismi Mazhar Alanson ile evlilik sürdüren Biricik Suden, magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Geçmişte yaptığı ağır antrenmanlar ve geliştirdiği kaslı fiziğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Suden, bu kez vücuduyla değil yüzündeki yeni dokunuşla gündeme geldi.

Kendini spora adadığı dönemlerin ardından görünümünde yeniliğe giden ünlü isim son olarak cildine dermapen işlemi yaptırdı.

Estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Suden, yüzüne dermapen yaptırdığını ve bunun estetik bir işlem olmadığını belirtti.

"RUH SAĞLIĞINIZ MI BOZUK?"

Suden, "Herkes yüzüme yaptırdığım estetiği konuşuyormuş. Yahu siz rahatsız mısınız gerçekten? Ruh sağlığınız mı bozuk? Dermapen cilt bakımı için yapılan bir işlemdir, estetik operasyon değil" ifadelerini kullandı.

DERMAPEN NEDİR?

Dermapen (mikroiğneleme), cildin kendi kendini onarma mekanizmasını tetikleyerek kolajen üretimini artıran bir cilt yenileme tedavisidir. Kalem şeklinde bir cihazın ucundaki mikro iğnelerle ciltte kontrollü hasarlar oluşturulur. Bu sayede ince çizgiler, sivilce ve yara izleri, geniş gözenekler ile cilt lekeleri gözle görülür şekilde azalır.