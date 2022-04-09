Honda Civic'te kredi kampanyası nisanda da devam

İSTANBUL (AA) - Honda, Civic modellerine özel olarak sunduğu kredi kampanyasına nisan ayında da devam ediyor.

Honda açıklamasına göre, Honda mühendisliği ile yenilenen ve geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkan Honda Civic sedan modellerine özel avantajlı alım fırsatları sunuluyor.

Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olacak kampanyada, yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımı imkanı tanınıyor.

Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic sedan modellerine, cazip fırsatlarla sahip olmak isteyenlerin Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.

