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Honda, "V Weekend" festivalinde yerini aldı

22.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, "V Weekend" festivalinde yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Honda, Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 22-25 Eylül'de Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri olan "V Weekend" festivalinde yerini aldı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, katılımın ücretsiz olarak gerçekleştiği festival kapsamında, Honda stant alanında, bu yıl 50'nci yaşını kutlayan 1972 model Civic ve 11'inci jenerasyon son model Civic'in yanı sıra 30'uncu yılına özel olarak sınırlı sayıda üretilen CBR1000RR-R Fireblade SP motosiklet modeli de sergileniyor.

Honda'nın yıllara meydan okuyan ve ikonikleşen otomobil ile motosiklet modellerinin sergileneceği alanda gün boyunca markaya özel interaktif yarışmalar ile ödüller veriliyor. Ayrıca, Honda'nın hibrit teknolojisine sahip son modeli HR-V e:HEV ve sedan modellerinden City ile Civic Eco'nun test sürüşleri de gerçekleştiriliyor.

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