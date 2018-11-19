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Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

Honduraslı kaleci Oscar Sein Munguia Zelaya silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi. Zelaya'nın takımı Club Deportivo Vida futbolcusu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Honduras futbolu, kaleci Oscar Sein Munguia Zelaya'nın yasını tutuyor. Zelaya, arkadaşıyla bilikte bir bar dışında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlk raporlara göre motosiklette kaçan biri tarafından vurulduğu iddia edildi. Honduras liginde sekizinci sırada yer alan Club Deportivo Vida'da forma giyen Zelaya için kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

Honduras polisi cinayete ilgili bir soruşturma başlatırken, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan ülkede pek çok suç çözülemedi. (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
Oscar Sein Munguia Zelaya Club Deportivo Vida

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