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Hong Kong’dan Türkiye’ye kurtarma ekibi gönderildi

09.02.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye’ye kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkilileri, Türkiye’ye deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 59 kişilik bir kurtarma ekibi görevlendirdi. Uçağın yola çıkmasından önce Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Türkiye’nin Hong Kong Başkonsolosu Peyami Kalyoncu, Türkiye’deki afet sonrası durumla ilgili bilgi aktardı. Çinli kurtarma ekibine teşekkürlerini sunan Kalyoncu, "Bu çok önemli bir görev. Zaman çok önemli. Her dakika, her saniye büyük önem arz ediyor. Bu misyonda gönüllü olarak yer aldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hayatlar kurtaracağnıza inanıyoruz. Sizlerden gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

Törene katılan Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyönetici Vekili Başsekreter Chan Kwok Ki, Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, ülkeye yardım sağlamak üzere hızla harekete geçtiklerini ifade etti. Chan Kwok Ki, Türkiye’ye 59 kişilik bir ekip gönderildiğini, ihtiyaç halinde gönderilecek 30 kişilik takviye ekibin de şimdiden belirlendiğini dile getirdi.

Hong Kong makamlarının organizasyonuyla oluşturulan Çinli kurtarma ekibi, İstanbul aktarmalı olarak Adana’ya gitmek üzere dün akşam Türk Hava Yolları uçağıyla yola çıktı. Ekipte 2 doktor ve 2 hemşirenin de yer aldığı bildirildi. Uçakta batarya, arama kurtarma köpekleri ve farklı teknik donanımlar dahil olmak üzere yaklaşık 10 ton ağırlığında yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.
Diğer yandan, Hong Kong Başkonsolosu Peyami Kalyoncu yaptığı açıklamada, Hong Kong ve Makao’daki Türk vatandaşlarının ve yerel sakinlerin de Türkiye’ye yardım göndermek için çalıştıkları, başkonsolosluk olarak yardımların Türkiye’ye iletilmesi sürecini koordine ettikleri bilgisini verdi.

Kalyoncu, Hong Kong makamlarından ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hong Kong’daki komiserliğinden yetkililerin Türkiye’nin başkonsolosluğunu ziyaret ederek taziye dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Ekibin, Çin’in daha önce gönderdiği kurtarma ekipleriyle bir araya gelerek, AFAD koordinasyonunda çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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