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HONOR 70 serisi tanıtıldı

01.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HONOR 70, yenilenen kamera özellikleriyle vlog çekimlerini ileriye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Akıllı cihaz üreticisi HONOR, Çin'de yeni akıllı telefon serisi HONOR 70'i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen üçlü kamera sistemiyle öne çıkan cihaz, sektörde bir ilk olan Solo Cut Mode Vlog özelliği ile grup videosunda belirli bir kişiyi takip edebiliyor.

Cihaz, aynı anda iki yüksek tanımlı video kaydı ile vlog kaydında öne çıkarılmak istenen kişiler arasında seçim imkanını olası kılıyor.

N Serisinin kavisli çift halkalı tasarımını devam ettiren HONOR 70 Serisi, simetrik bir kamera kurulumuna sahip. 7,91 mm kalınlığa ve 178 gram ağırlığında olan cihazlar, ince ve şık bir şekilde tasarlandı.

6.78 inç OLED ekran kullanılan HONOR 70 Pro+ ve HONOR 70 Pro modelleri, tamamen simetrik dört kavisli bir tasarıma sahip. HONOR 70'in ise 6.67 inç OLED 58 kavisli ekranı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Device Co, Ltd Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, HONOR 70 serisinin, içerik oluşturma konusunda yenilikçi teknoloji ve yaratıcı çözümler arayan genç nesil için mükemmel çözümler sunarken, görüntüleme ve video performansını bir adım ileriye taşıdığını kaydetti.

- Dünyada ilk kez Sony IMX800 kamera sensörü kullanıldı

HONOR 70, ilk kez Sony IMX800 kamera sensörü serisinde de kullanıldı.

Cihaz, 54MP IMX800 ana kameraya sahip ve 1/1.49 inç IMX800 kamera sensörünü kullanıyor. HONOR 70, özellikle arkadan aydınlatmalı senaryolarda ve gece çekimlerinde daha parlak ve ayrıntılı fotoğraflar için daha fazla ışık yakalayabiliyor.

HONOR 70 Serisi, aynı zamanda makro kamera olarak da kullanılabilen 50MP 122 derece ultra geniş kamera ile donatıldı.

HONOR 70 Pro+ ve HONOR 70 Pro modelleri ise 3x optik yakınlaştırma ve 30x'e kadar dijital yakınlaştırmayı destekleyen 8 MP telefoto kameraya sahip ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliklerini barındırıyor.

HONOR 70 Serisi, Android 12 tabanlı en yeni HONOR Magic UI 6.1'e sahip ilk seri olarak da öne çıkıyor.

Akıllı telefonlar, Çin'de gece yarısı siyahı, kristal gümüşü, zümrüt yeşili, buzlu altın ve İzlanda buzulu olmak üzere farklı renk seçenekleriyle tanıtıldı.

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