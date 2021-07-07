YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin

HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin

07.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 metreye kadar suya dayanıklı akıllı bileklik, sıcaklık ve aşınmaya karşı kapsamlı testlerden başarıyla çıktı

İSTANBUL(AA) - HONOR, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı bileklik HONOR Band 6’yla bu yazı daha aktif ve formda geçirmenizi sağlayacak.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, spor ve aktivite takibi konusunda adeta bir akıllı saat deneyimi sunan HONOR Band 6, tatil sezonunun başlamasıyla hareketli geçecek yaz mevsimindeki akıllı asistanınız olmaya hazır.

Yaz denince akla tatil, tatil denince de genellikle deniz, güneş ve kum geliyor. Bu üçlü bizler için her ne kadar eğlenceli olsa da yanımızda taşıdığımız elektronik cihazlar için çeşitli problemlere neden olabilir.

HONOR Band 6 ise zorlu koşullarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. 50 metreye kadar suya dayanıklı akıllı bileklik, sıcaklık ve aşınmaya karşı kapsamlı testlerden başarıyla çıktı. Kayışlarında silikon materyal kullanılan Band 6, kir ve ter tutmazken suya dayanıklı olması sayesinde de kolayca temizlenebiliyor.

HONOR Band 6, kapsamlı egzersiz ve aktivite özellikleriyle yazın yüksek temposunu kontrol etmeyi sağlıyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı aktiviteleri takip edebilen akıllı bileklik, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 değerini de ölçebiliyor. Bunların yanı sıra atılan adım sayısı, kalp ritmi, harcanan kalori gibi standart verileri rakiplerinin aksine oldukça geniş ve canlı bir ekrandan, detaylı bir şekilde gösterebiliyor. HONOR Band 6, su altında da aktiviteleri takip etmeye devam ediyor. Özellikle yüzmeye meraklı olanlar için kulaç sayısı, kat edilen mesafe ve SWOLF skoru gibi istatistikleri kaydediyor.

-Akıllı asistan özellikleri öne çıkıyor

10 dakikalık şarjla 3 gün kullanılabilen HONOR Band 6, akıllı asistan özellikleriyle de birçok işi kolaylaştırıyor. Plaj çantasının dibindeki telefonu bulmanızı kolaylaştıran “Telefonumu Bul”, tatilin en güzel anlarını telefona elinizde tutmadan kaydetmeyi sağlayan “Uzaktan Deklanşör” ve telefondaki müzikleri kolayca yönetmeye imkân tanıyan “Müzik Oynatma” gibi uygulamalar, HONOR Band 6’yı sıradan bir akıllı bileklikten çok daha fazlasına sahip bir yardımcı haline getiriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtıKadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.