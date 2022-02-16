Honor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Honor, resmi olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UNGC) katılarak, küresel marka olma hedefine yaklaşırken, 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi için 160'tan fazla ülkeden 12 binden fazla şirket ve paydaşın yer aldığı, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) katıldı.

Çevreye sorumlu bir küresel marka olma hedefiyle yola çıkan Honor, bu adımıyla çevresel, sosyal ve yönetimsel sorumluluk stratejisini hayata geçirmeyi planlıyor.

Honor’un gelecek planlarında öncelikli olarak müşteriyi merkeze alan değer tutumunu iyileştirmeye devam etmek, sanayinin gerektirdiği değişimlere Küresel İlkeler Sözleşmesi platformunun da desteğiyle ayak uydurmak, ortaklıklarına ve inovasyona önem vermek ve kurumsal sosyal sorumluluk görevlerini layıkıyla yerine getirmek yer alıyor.

Honor’un kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ise doğayı koruma, inovasyon ve değer yaratma, sanayi kalkınma sinerjileri ve sorumlu kurumsal yönetim gibi dört ana konu üzerinde yoğunlaşıyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlere kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları konusunda rehberlik etmek için küresel bir çerçeve sağlıyor. Buna ek olarak, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerini taahhüt etmelerine, değerlendirmelerine, formüle etmelerine, uygulamalarına, ölçmelerine ve iletmelerine yardımcı oluyor.

- Honor PC ürünlerine çevre sertifikası verildi

Honor'un kurumsal sosyal sorumluluk çabaları ve yenilikçi ürün portföyüyle herkes için yeni bir akıllı dünya yaratma çabaları çerçevesinde, Honor PC ürünleri Rusya’da Vitality Leaf çevre sertifikası almayı başardı.

Açıklamaya göre, çevreyi koruma ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamak Honor'un küresel stratejilerinin en önemli parçalarından biri. AR-GE ekibi, kaynak tüketimini azaltmak ve çevre dostu malzemeleri seçmek için kaynaktan başlayarak yeşil bir ürün tasarımı yaklaşımını benimsiyor. Bu yaklaşım, Honor'un ürün yaşam döngüsünü uzatmak için ürün dayanıklılığını iyileştirmesine ve ürün geri dönüşüm verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. Honor, tüketicilere nihai teknoloji deneyimini sunmaya devam ederken, çevresel etkiyi en aza indirmeyi sağlayan çözümler bulmak için sürekli çalışmaya devam ediyor.

Honor'un mobil cihazlar, tabletler ve diğer ürünlerden oluşan portföyü ise, Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nden (CQC) A sınıfı sertifikalara sahip. Ayrıca Honor ürünlerinde kullanılan malzemelerdeki tüm maddeler, Çin ve Avrupa Birliği'ndeki yerel yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılıyor.

