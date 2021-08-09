YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Honor MagicBook X 15 Türkiye’de satışta

Honor MagicBook X 15 Türkiye’de satışta

09.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor

İSTANBUL (AA) - Honor, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden Honor MagicBook X 15'i Türkiye'de satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, Intel Core i5-10210U işlemciye sahip olan Honor MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmeyi sağlıyor.

Honor MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüyle, 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkanı da sunuyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

15,6 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip olan MagicBook X 15, renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkan sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm'lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87'lik ekran-kasa oranıyla gelen bilgisayar, ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için düşük mavi ışık ve titreşim yapmayan ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip bulunuyor. DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran Honor MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyor.

MagicBook X 15, 1,56 kilogram ağırlığa ve 16,9 mm'lik bir tasarıma sahip. Bilgisayar, 1920x1080 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. Ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunuyor. Uzay Grisi renginde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, alüminyum kasaya sahip bulunuyor. Honor MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.

Honor MagicBook X 15'in çoklu-ekran özelliğiyle ise akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarla çalışmak kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla Honor akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar arasında bağlantı kurarak, bilgisayarda akıllı telefon ekranını görülebiliyor ve dosyalar sürükle-bırak şeklinde aktarılabiliyor. Ayrıca Honor MagicBook X 15'in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profile giriş yapılabiliyor. Honor MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.