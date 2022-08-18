HONOR okula dönüş kampanyası ile ücretsiz bilgisayar bakımı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - HONOR, Okula Dönüş Kampanyası ile kullanıcılarına ücretsiz bilgisayar bakımı ve temizlik kiti sunan avantajlı bir kampanya başlatıyor.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos’ta başlayan ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya ile HONOR müşterilerine ücretsiz PC temizlik hizmeti veya temizleme seti hediyesi sunuluyor.

HONOR Okula Dönüş Kampanyası’na katılan ve 1 Ağustos itibari ile HONOR bilgisayar satın alan müşteriler, bilgisayarlarının daha temiz ve iyi görünüme kavuşmasını sağlayacak PC Temizleme Seti Hediyesi veya HONOR yetkili servis merkezlerine götürüp dizüstü bilgisayarlarını tozdan ve kirden temizleyecek servis bakımını ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

