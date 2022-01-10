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Honor robot süpürge Türkiye'de satışa çıkıyor

10.01.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor robot süpürge Türkiye'de satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de ürün gamını genişletmeye devam eden küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, yeni robot süpürgesinin Türkiye'de satışa çıkacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı teknolojiler konusunda Ar-Ge yatırımlarına devam eden Honor, yeni süpürge modeli Honor Choice R1 Cleaner ile bu pazara sağlam bir giriş yapmayı hedefliyor.

Kolay ve otomatik kullanımı ile geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçen Honor Choice robot süpürge, sahip olduğu 2600pa'lık emiş gücü ile yüksek bir performans sunuyor ve 510ml toz haznesi, 300 ml'lik su haznesi ile uzun bir kullanım süresi sağlıyor. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip olan Honor Choice robot süpürge, bu sayede 90 dakika kesintisiz temizlik imkanı sağlarken, 240 dakikada tam şarj kapasitesine ulaşıyor.

İki adet yan fırçası ile sert yüzeyler ve halılarda kullanabilecek Honor Choice R1 Cleaner, 31,5 cm gövde çapı ve temperli cam yapısı ile tasarım tarafında da hafif ve kullanışlı yapısıyla öne çıkıyor. 7,9 cm yüksekliğe sahip olan robot süpürge, ince yapısı sayesinde ulaşılması zor noktalara ulaşabiliyor ve mobilyaların altına rahatça girebiliyor.

Rakiplerine kıyasla 58-70 dB aralığında sessiz bir performansa sahip olan Honor'un akıllı süpürgesi ayrıca jiroskop sensörü sayesinde kullanılmak istenen alanın haritasını çıkartabiliyor. Honor Choice App uygulaması sayesinde istenilen ayarlamaların yapabileceği robot süpürge aynı zamanda otomatik, kenar süpürme, sabit bir noktaya odaklanma ve programlı temizleme gibi modlara da sahip bulunuyor. Google Asistan ve Amazon Alexa desteği de bulunan Honor Choice R1 Cleaner, bu sayede sesli komut ile kullanılabiliyor ve kolayca yönetilebiliyor.

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