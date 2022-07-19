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Honor, X40i modelini duyurdu

19.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor X40i modeli; 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneğiyle piyasaya çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Honor X40i; 6.7 inç ekran, Dimensity 700 işlemcisi ve 50 MP çift kamera dizilimin ile dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Çin'de yeni akıllı telefonu Honor X40i modelini duyurdu. Akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam eden Honor'un bu yeni modeli, yüksek kamera performansının yanı sıra farklı seçenekler ile geliyor.

Honor X40i modeli; 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneğiyle birlikte piyasaya çıkıyor. 7.43 milimetrelik şık bir tasarıma sahip olan telefonun ağırlığı ise 175 gram olacak.

- Honor X40i, Dimensty 700 yonga setini kullanacak

Honor X40i, 1080x2388 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç FHD+ LTPS LCD ekrana sahip bulunuyor. Telefon, Dimensity 700 yonga seti tarafından destekleniyor ve kullanıcılara 5GB sanal Ram desteği sunuyor.

Honor X40i, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan ikili bir kamera dizilimine sahip. Telefonun ön tarafında ise 8MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Honor X40i, şirketin kendi Magic UI arayüzü ile birlikte Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Parmak izi sensörü ise telefonun yan tarafında yer alıyor ve telefonda yapay zeka destekli yüz kilidi sistemi de yer alıyor.

40W hızlı şarj desteğine sahip olan Honor X40i modelinde 4000mAh batarya bulunuyor.

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