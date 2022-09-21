Honor yeni akıllı telefon modeli Honor X40'i tanıttı

İSTANBUL (AA) - Honor, yeni orta segment modeli Honor X40'ı Çin'de tanıttı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, kavisli, sık yenileme oranına sahip ekranıyla dikkati çeken model, Snapdragon işlemciden güç alıyor.

Akıllı cihaz üreticisi Honor, Çin'de yeni akıllı telefon modeli Honor X40'ı piyasaya çıkardı.

4 renkte tanıtılan Honor X40, 172 g ağırlığında, 161,6 x 73,9 x 7,9 mm ölçülerinde ve 6,67 inç kavisli amoled ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına, 800 nit parlaklığa sahip olan bu ekran 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük ile geliyor.

Honor X40 modelinin arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan 50 MP ana kamera ile 2 MP’lik bir yardımcı sensör yer alıyor. Led flaş ile büyük bir daire içerisine konumlandırılan bu kamera yapısı telefonun tasarımına şık bir görünüm sağlıyor. Telefonun ön tarafında ise f/2.0 diyafram aralığına sahip 8 MP'lik bir özçekim kamerası mevcut.

Snapdragon 695 işlemciden ve Adreno 619 GPU'sundan gücünü alan Honor X40 modelinde 40 W'a kadar kablolu şarjı destekleyen 5.100 mAh’lik bir pil bulunuyor. Honor X40, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar yerleşik depolama alanı sunuyor. Ayrıca 7GB sanal RAM teknolojisiyle dikkat çeken akıllı telefon Android 12 OS tabanlı Magic UI 6.1 ile geliyor.

