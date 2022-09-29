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Honor, yeni modeli Honor 70'i Türkiye'ye getiriyor

29.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor 70 modeli gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili renkleriyle Türkiye'de satışa çıkacak

İSTANBUL (AA) - Küresel teknoloji markası Honor, üst düzey N Serisi akıllı telefon serisinin en son üyesi Honor 70'i Türkiye'de satışa çıkarıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, üçlü kamera sisteminin yanı sıra zarif, şık ve simetrik bir kavisli tasarıma sahip Honor 70, performans ve işlevsellik alanlarında yenilikler getirerek güçlü ve üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Sektörde bir ilk olan Solo Cut modu özelliğiyle gelen telefon, kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydetmesine olanak sağlıyor. Topluluk içinde tek ya da birden fazla kişiye odaklanıp, aynı anda o kısımdan farklı bir video da çıkaran bu özellik vlog çekimlerine yepyeni bir pencere açacak.

N Serisinin kavisli çift halkalı tasarımını devam ettiren Honor 70, sadece 7,91 milimetre kalınlık ile 178 grma ağırlığında ve 6.67 inç OLED 58 derece kavisli ekran ile birlikte geliyor.

- Çarpıcı fotoğrafçılık için Sony IMX800 kamera sensörü

Sony'nin IMX800 sensörünün ilk kez kullanıldığı Honor 70, özellikle arkadan aydınlatmalı ve gece çekimlerinde, daha parlak ve daha ayrıntılı çekimler için daha fazla ışık yakalayabiliyor.

Honor 70 aynı zamanda makro kamera olarak da kullanılabilen 50MP 122 derece ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik kamerasıyla da dikkati çekiyor.

Honor 70 Serisi, yapay zeka ve Honor'un tescilli görüntüleme çözümü Honor Image Engine tarafından desteklenen, tutarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler ve çekimler sunan sektör lideri hesaplamalı fotoğrafçılık özelliğine de sahip.

Honor 70, Snapdragon 778G Plus işlemcisinden gücünü alıyor. Cihaz, benzersiz bilgi işlem mimarisi, lider güç verimliliği, yenilikçi oyun ve güçlü 5G bağlantısı sunuyor. Honor 70 Serisi, android 12 tabanlı en yeni Honor Magic UI 6.1'e sahip ilk Honor N Serisi akıllı telefon olarak da öne çıkıyor.

Cihaz, gücünü ulta-büyük 4800mAh pilden alıyor ve tam gün kullanım için kesintisiz güç sağlıyor. Özel üretim tek hücreli çift döngülü pil tasarımı ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle gelen telefon, dahili şarj adaptörüyle sadece 20 dakikada yüzde 3'ten yüzde 60'a şarj edebiliyor.

Honor 70 modeli gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili renkleriyle Türkiye'de satışa çıkacak.

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