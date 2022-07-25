Honor'un akıllı telefon satış gelirindeki yükseliş sürüyor

İSTANBUL (AA) - Honor'un akıllı telefon toptan satış geliri yıllık bazda yüzde 291 arttı.

Markadan yapılan açıklamada Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre, Honor'un 2022 yılının ilk çeyreğindeki akıllı telefon toptan satış geliri yıllık bazda yüzde 291 artış gösterdi.

Global tarafta akıllı telefon gelirleri yıllık bazda yüzde 1 düşmesine rağmen Honor, son çeyrekte tüm markalar arasında en hızlı büyümeyi sağlamış oldu. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi diğer büyük Çinli üreticilerin satışları aynı dönemde düştü.

Sadece son beş çeyreklik dönemde, Honor'un geliri dünyada altıncı sıraya yükseldi. Nispeten yeni bir akıllı telefon markası olan ve özellikle Çin pazarı başta olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde daha aktif olan Honor, 2022'nin ilk çeyreğinde küresel pazar payının yüzde 3'üne ulaştı.

Strategy Analytics, 2022 yılının ilk çeyreğinde Honor'un toptan satış gelirinin yüzde 95'inden fazlasının Asya-Pasifik bölgesinden geldiğini tahmin ediyor.

Firmanın bu bölgede yıllık satış artış oranı ilk çeyrekte yüzde 370'e ulaşırken, diğer Çinli akıllı telefon üreticileri yıllık büyümelerinin keskin bir şekilde düştüğü belirtildi. Ortadoğu ve Afrika bölgesi, Honor'un gelirini 10 kat arttırdığı ancak sevkiyatlarının aynı ölçüde artmadığı başka bölge olarak gösterildi.

2022 yılının ilk çeyreğinde, Honor'un küresel toptan ortalama satış fiyatı da en yüksek yıllık büyüme oranına ulaşarak yüzde 70'e seviyesine yükseldi.

Bu istatistiklere göre şirket, bu çeyrekte Xiaomi, OPPO, Vivo ve Realme gibi markaların yanında ilk 10 arasında yer alıyor.

