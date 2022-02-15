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Hopi, yeni ödeme yöntemi Hopipay'i tanıttı

15.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıların hesap bilgilerini almadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sağlayan Hopipay sanal kart, Hopi ile anlaşmalı iş yerlerinden yapılan harcamalarda kart sahiplerine özel avantajlar da sunacak

İSTANBUL (AA) - Mobil sadakat uygulaması Hopi, hızlı ve güvenilir alışveriş yapmayı sağlayan yeni ödeme yöntemi Hopipay'i tanıttı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, 12,5 milyon kullanıcıya sahip Hopi, FinTech alanındaki atılımlarına devam ediyor. Türkiye'de mobil ödeme imkanı sunan ilk uygulamalardan olan Hopi, şimdi de hızlı alışveriş için yepyeni bir ödeme yöntemi Hopipay ile kullanıcılarına hizmet verecek.

Bir dijital cüzdan olan Hopipay'i deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Hopi mobil uygulamasına giriş yapıp ücretsiz şekilde sanal kartlarını oluşturabilecek. Kullanıcıların hesap bilgilerini almadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sağlayan Hopipay sanal kart, Mastercard'ın geçerli olduğu her yerde kullanılabilecek. Üstelik Masterpass'e eklenerek, kart saklama özelliğinin olduğu tüm alışveriş sitelerinde sadece kart seçimiyle ödeme yapılabilecek.

Hopipay sanal kart, Hopi ile anlaşmalı iş yerlerinden yapılan harcamalarda kart sahiplerine özel avantajlar da sağlayacak. Sanal kart kullanıcıları ise online alışverişlerde sürekli kart bilgilerini girmek zorunda kalmadan hızlı ve kolayca ödeme yapabilecek. Birleşik Ödeme Hizmetleri ve E-Para AŞ tarafından sağlanan güvenli cüzdan altyapısına sahip Hopipay ile kullanıcılar, sadece alışveriş değil para yükleme, para çekme ve para gönderme işlemlerini de rahatlıkla gerçekleştirecek.

- "Son dönemin trendlerinden olan akıllı alışveriş yönelimine de katkı sunduğumuza inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi Üst Yöneticisi (CEO) Yalın Özcan, Hopipay'in FinTech alanındaki liderlik vizyonuna hizmet eden önemli bir atılım olduğunu belirterek, "Hopi, mobil sadakat ve alışveriş uygulaması olarak hayatımıza 7 yıl önce girmişti. Aktif olduğu ilk günden bugüne değişen tüketici beklentileri ve talepleri doğrultusunda gelişti. Hopi, ülkemizde mobil ödeme imkanı sunan ilk uygulamalardan biri oldu. Pandemi kaynaklı hijyen önceliği nedeniyle alışverişin hızla dijitalleştiği bu dönemde, temassız ve mobil ödeme sistemleri tüketiciler için büyük kolaylık sağladı." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde kullanıcıların mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha istekli ve yatkın olduklarını gördüklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Hopi'nin bu yenilikçi karakterini devam ettirecek projelerle hayatımızdaki yerini ve rolünü daha da büyütmeyi hedefledik. Bu doğrultuda Hopi olarak, tüketicilerimizin bize işaret ettiği yolda giderek Hopipay'i geliştirdik. Hopipay ile Hopi kullanıcılarına harcarken kazandıran alışveriş fırsatı sunuyoruz. Özellikle son dönemin trendlerinden olan akıllı alışveriş yönelimine de katkı sunduğumuza inanıyorum."

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