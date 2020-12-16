Horasan nerede? Horasan evliyaları ve erenleri nedir?

Horasan bölgesi; 1071 Malazgirt Savaşında Selçuklu Devleti'nin Bizans, Ermeni ve Gürcü krallıklarına karşı üstünlük kazanmasıyla ele geçirildi. "Güneşin yükseldiği yer" anlamına gelen Horasan kelimesi, Farsça kökenlidir. Aras Nehri kenarında kurulmuş olup tarihi Urartular dönemine kadar uzanır. Peki Horasan şehri nerede? Tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Horasan Nerede?

42250 nüfusu olan Horasan, Erzurum iline bağlı en büyük ilçedir. Kuzeydoğusunda Kars, güneydoğusunda Ağrı, güneyinde Karayazı, batısında Köprüköy ve kuzeybatısında Narman bölgesi bulunur. Erzurum, Ağrı ve Kars yol ayrımının üzerinde bulunduğu için jeopolitik bir öneme sahiptir. Kara ve demiryolu ulaşımı kolaydır. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Horasan Van Arası Kaç Km?

Van merkezi ile Erzurum'un ilçesi olan Horasan arası 291 kilometredir. Arabayla yaklaşık 4 saatlik bir mesafe bulunur.

Horasan Pasinler Arası Kaç Km?

Pasinler ve Horasan arası 46 kilometredir. Aracınızla yaklaşık 1 saatlik mesafe kat ederek ulaşabilirsiniz.

Horasan Bölgesi Ulaşım İmkanları Nasıldır?

Önemli bir tarihi geçmişi olan Horasan bölgesi herkesin merak ettiği yerlerden biridir. Bu nedenle insanlar "Horasan Türkiye'de nerede? Nasıl gidilir?" diye araştırır. Eğer Horasan erenlerini ziyaret etmek, tarihi yerlerini görmek istiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü, Horasan Erzurum, Ağrı ve Kars yol kavşakları üzerinde olduğu için ulaşım yönünde herhangi bir sıkıntısı bulunmaz. Otobüs firmaları aracılığıyla kolayca gidebilirsiniz. Ayrıca, Horasan'dan İran, Azerbaycan ve Nahçıvan'a giden otobüs seferleri de bulunur.