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Horasan nerede? Horasan evliyaları ve erenleri nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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Horasan nerede? Horasan evliyaları ve erenleri nedir?

İçindekiler

  • Horasan Nerede?
  • Horasan Van Arası Kaç Km?
  • Horasan Pasinler Arası Kaç Km?
  • Horasan Bölgesi Ulaşım İmkanları Nasıldır?
  • Horasan Gezilecek Yerler
  • Horasan Evliyaları Kimlerdir?

Horasan, M.Ö 4000 yılında doğuyu batıya bağlayan İpek Yolu üzerinde kuruldu. Milattan önce Büyük Roma, Med, Asur ve Pers devletlerinin işgaline uğradı. Milattan sonra ise Sasani, Arap ve Bizans devletlerinin hakimiyetine girdi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölge insanlar tarafından merak edilmeye başladı. Horasan nerede, Horasan evliyaları kimler, sizler için araştırdık.

Horasan bölgesi; 1071 Malazgirt Savaşında Selçuklu Devleti'nin Bizans, Ermeni ve Gürcü krallıklarına karşı üstünlük kazanmasıyla ele geçirildi. "Güneşin yükseldiği yer" anlamına gelen Horasan kelimesi, Farsça kökenlidir. Aras Nehri kenarında kurulmuş olup tarihi Urartular dönemine kadar uzanır. Peki Horasan şehri nerede? Tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Horasan Nerede?

42250 nüfusu olan Horasan, Erzurum iline bağlı en büyük ilçedir. Kuzeydoğusunda Kars, güneydoğusunda Ağrı, güneyinde Karayazı, batısında Köprüköy ve kuzeybatısında Narman bölgesi bulunur. Erzurum, Ağrı ve Kars yol ayrımının üzerinde bulunduğu için jeopolitik bir öneme sahiptir. Kara ve demiryolu ulaşımı kolaydır. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Horasan Van Arası Kaç Km?

Van merkezi ile Erzurum'un ilçesi olan Horasan arası 291 kilometredir. Arabayla yaklaşık 4 saatlik bir mesafe bulunur.

Horasan Pasinler Arası Kaç Km?

Pasinler ve Horasan arası 46 kilometredir. Aracınızla yaklaşık 1 saatlik mesafe kat ederek ulaşabilirsiniz.

Horasan Bölgesi Ulaşım İmkanları Nasıldır?

Önemli bir tarihi geçmişi olan Horasan bölgesi herkesin merak ettiği yerlerden biridir. Bu nedenle insanlar "Horasan Türkiye'de nerede? Nasıl gidilir?" diye araştırır. Eğer Horasan erenlerini ziyaret etmek, tarihi yerlerini görmek istiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü, Horasan Erzurum, Ağrı ve Kars yol kavşakları üzerinde olduğu için ulaşım yönünde herhangi bir sıkıntısı bulunmaz. Otobüs firmaları aracılığıyla kolayca gidebilirsiniz. Ayrıca, Horasan'dan İran, Azerbaycan ve Nahçıvan'a giden otobüs seferleri de bulunur.

Erzurum Horasan'a gitmenin diğer bir seçeneği de demir yollarıdır. Horasan üzerinden Haydarpaşa Kars demir yolu güzergahı geçer. Bu hatta iki tane ekspres çalışır. Haydarpaşa'da Kars hattında Ankara ve Doğu Ekspresi; Kars hattında ise Erzurum Ekspresi haftanın her günü çift yönlü olarak çalışır. İki ekspreste de pulman, kuşet ve örtülü kuşet seçenekleri bulunur. Bu sayede yolculuğunuz daha keyifli olur.

Tüm bunların yanı sıra Horasan bölgesine hava yolu ile de ulaşmanız da mümkün. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve Antalya'dan Erzurum Havaalanına giden direkt seferler bulabilirsiniz. Horasan, Erzurum Havalimanına 40 dakika ve Kars Havalimanına 1 saatlik mesafededir. Uçak yolculuğunuzun ardından kara yolu aracılığıyla Horasan'a ulaşabilirsiniz.

Horasan Gezilecek Yerler

Zengin tarihi geçmişe sahip olan Erzurum ili; merkezi ve ilçeleriyle yüzlerce türbe, yatır, mezar ve ziyaretgaha sahip. Erzurum'un ilçesi olan Horasan da bünyesinde birçok tarihi yapı barındırır. Fakat, 1983 yılında meydana gelen deprem birçok yapının zarar görüp yıkılmasına neden oldu. Türbe ve kümbetlerin haricinde önemli akarsular bulunur. Bunların arasında Aras Nehri, Zars Çayı ve Serküllü Çayı vardır. Horasan'a gittiğiniz zaman mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler ise şunlardır:

  • Horasan Baba
  • Ahmet Efendi
  • Güreşken Baba
  • Hasan Dede
  • Veli Baba
  • Huykesen Baba
  • Karaşeyh
  • Kuzuçam Baba
  • Eskici Baba
  • Sanamer (Hacı Ahmet Baba)
  • Potlu Baba
  • Şeyh Ocağı
  • Kubbeli

Horasan Evliyaları Kimlerdir?

Anadolu'yu manevi açıdan inşa ve imar ettiğine inanılan kişilere Horasan Erenleri denir. Erol Güngör "Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk yok demektir." der. Horasan Erenleri yaptıkları hizmetlerle Anadolu'yu İslam toprağı haline getirmiştir. Horasan Erenlerinden bazı zatlar şunlardır:

  • Seyyit Cemal Sultan: İslam ve Türk büyüklerinden biridir. Horasan Nişabur'da doğmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin dergahında yetişmiştir.
  • Resul Baba: Kolu Açık Hacım Sultan ile Germiyan bölgesinde hizmetlerde bulunmuştur.
  • Güreşken Baba: Horasan'ın büyük zatlarından biridir. İnanışa göre, çocuğu olmayan kadınlar Güreşken Baba Türbesini ziyaret eder ve küçük bir taş parçasını gömütün üzerine bırakırsa çocuğu olur.
  • Taşkesenli Şeyh Muhammed Sıddık Efendi: 1954 ve 1960 yıllarında Horasan müftülüğünde görev yapmıştır. Bu nedenle Horasan Müftüsü namıyla anılır. 1960'tan sonra Erzurum merkez vaizliğine atanmıştır.
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