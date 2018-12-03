Horlayan adamdan çıkan sesle böyle eğlendiler

Uyudu\u011fu s\u0131rada horlamaya ba\u015flayan ya\u015fl\u0131 adamdan \u00e7\u0131kan ses, evde bulunan di\u011fer ki\u015filer taraf\u0131ndan e\u011flenceli bir hale d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f. Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan video ise b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.B\u00f6yle \u00f6\u011fretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli \u00f6\u011frencilerini kand\u0131r\u0131p ili\u015fkiye girmi\u015fTrafikte \u00f6l\u00fcmc\u00fcl konfor\u0130ktidardan 'ba\u015fl\u0131k paras\u0131 \u00f6demeyin' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
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