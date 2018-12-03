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Horlayan adamdan çıkan sesle böyle eğlendiler

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.12.2018 15:03 | Son Güncelleme

Uyuduğu sırada horlamaya başlayan adamın çıkardığı ses, eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Uyuduğu sırada horlamaya başlayan yaşlı adamdan çıkan ses, evde bulunan diğer kişiler tarafından eğlenceli bir hale dönüştürülmüş. Sosyal medyada paylaşılan video ise büyük beğeni topladı.

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Horlama yaşlı adam

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