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  4. Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti

Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Denizli’nin tek kadın futbol takımı olan ve 3.

Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti

Denizli’nin tek kadın futbol takımı olan ve 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Horozkent, hafta sonu oynadığı Nazilli Belediyespor karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Horozkent Kadın Futbol Takımı, 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında konuk olduğu Nazilli Belediyespor engelini de rahat geçti. Futbol liglerinde mücadele eden Denizli’nin tek kadın takımı olan Horozkent, geçtiğimiz hafta sonu Nazilli Belediyespor’a konuk oldu. İsabeyli Futbol Sahası’nda oynanan maça namağlup lider olarak giren yeşil-siyahlılar, bu özelliğini 8. maçında da korudu.
Denizli ekibi 12. dakikada Sude Karabuğa’nın attığı penaltı golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Horozkent, maçta ikinci yarının ilk dakikasında Elif Duru’nun attığı golle farkı 2’ye çıkardı. 54. dakikada ise fırsatçılığını konuşturan Huriye Selçik’in attığı golle skoru 3-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Grupta 8. maçını da kazanan Denizli ekibi puanını 24 yaparak liderliğini sürdürdü.

Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti

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