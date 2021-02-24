’Hoş geldin bebek’ projesi salgına rağmen sürüyor

Akdeniz Belediyesince uygulanan ’Hoş geldin bebek’ projesi salgına rağmen aralıksız devam ederken, projede şu anda kadar 2 bin 553 aile ve bebeğe ulaşıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak’ın talimatıyla başlatılan ve önemli sosyal hizmetlerden biri olan ’Hoş geldin bebek’ projesi, salgına rağmen aralıksız şekilde sürdürülüyor. Akdeniz ilçe sınırlarında 0-3 aylık bebekleri olan ailelere ulaşılarak, içinde ebeveynlerin yaşamını kolaylaştıran ve bebeğin birçok ihtiyacını karşılayan çok çeşitli ürünlerin bir arada olduğu çanta hediye ediliyor.

Projede 2 bin 553 aileye ulaşıldı

Pandemi koşullarını gözeten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akdeniz’in tüm sokaklarını gezerek, yeni çocuk sahibi olan ailelerle kapıda buluşuyor. Proje sayesinde şu anda kadar ulaşılan aile ve bebek sayısı 2 bin 553’e ulaştı. Başkan Gültak, “Ulaştığımız yeni doğan bebek sayılarımız giderek artıyor. Bu projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız kendi mahalle muhtarlarına ulaşarak gerekli bilgileri alabilirler. Yavrularımızla ilgili temennimiz de ailelerine, vatana, millete hayırlı evlat olmalarıdır. Bizler ailelerimizin bu mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Evde temizlik ve kişisel bakım hizmetimize ara vermeden devam ediyoruz”

Başkan Gültak, Akdeniz’de yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara da evde temizlik ve kişisel bakım hizmetinin ara vermeden sürdüğünü kaydederek, “225 evimiz rutin olarak temizlik hizmeti alırken, 82 vatandaşımız da evde kişisel bakım hizmeti aldı. Ekiplerimiz bin 243 kez evde temizlik hizmetimizi gerçekleştirirken, 740 defa da evde kişisel bakım hizmeti gerçekleştirmiştir. Şu ana kadar yüzlerce haneye konuk olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan ekip arkadaşlarımı bu konudaki özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Vatandaşlarımız istediği sürece her anında yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri ekiplerince yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gereken takip işlemleri de yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ile iletişime geçen ekipler, gıda temini için vatandaşların kayıtlarının yapılmasına aracı oluyor.

