Houston Rockets 27 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırdı

NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns mücadelesini 149-113 kazandı. Rockets, 27 üç sayı isabeti bularak 2018'in aralık ayında ele geçirdiği NBA rekorunu geliştirdi.
Rockets'ta James Harden 30 sayı, 13 ribaunt, 9 asist, Clint Capela 22 sayı, 13 ribaunt ve Eric Gordon 26 sayıyla oynadı. Bu sezon 56. kez 30 sayı barajını geçen Harden, Kobe Bryant'tan (2005-06) sonra 30 yıldır bunu başaran ikinci oyuncu oldu.
Suns'ta Jamal Crawford 27 sayı, 6 asist, Mikal Bridges ve Dragan Bender 19'şar sayı üretti.
MAGIC VE NETS PLAY-OFF BİLETİ ALDI
Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic ve Brooklyn Nets, normal sezonun bitimine bir maç kala play-off'lara kalmayı garantiledi.
Boston Celtics deplasmanından 116-108 galip ayrılan Orlando Magic, 2012, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 108-96 yenen Brooklyn Nets ise 2015'ten beri ilk kez play-off'lara yükseldi.
CEDİ'DEN 12 SAYI
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının San Antonio Spurs'e 112-90 yenildiği karşılaşmayı, 12 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
Konuk ekip Spurs'ü galibiyete, 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 14 sayı, 9 asistle oynayan DeMar DeRozan taşıdı.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Miami Heat: 117-109 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 90-112
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 126-132
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 91-104
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 96-108
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 127-129 (uzatmada)
Houston Rockets-Phoenix Suns: 149-113
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 115-107
Boston Celtics-Orlando Magic: 108-116
New York Knicks-Washington Wizards: 113-110
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 131-104
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-108
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 129-133
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 113-109
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