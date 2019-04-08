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Houston Rockets 27 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırdı

NBA HABERLERİ  | 08.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Phoenix Suns'ı 149-113 yenen Houston Rockets, 27 üç sayılık basketle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.

Houston Rockets 27 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırdı

NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns mücadelesini 149-113 kazandı. Rockets, 27 üç sayı isabeti bularak 2018'in aralık ayında ele geçirdiği NBA rekorunu geliştirdi.

Rockets'ta James Harden 30 sayı, 13 ribaunt, 9 asist, Clint Capela 22 sayı, 13 ribaunt ve Eric Gordon 26 sayıyla oynadı. Bu sezon 56. kez 30 sayı barajını geçen Harden, Kobe Bryant'tan (2005-06) sonra 30 yıldır bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Suns'ta Jamal Crawford 27 sayı, 6 asist, Mikal Bridges ve Dragan Bender 19'şar sayı üretti.

MAGIC VE NETS PLAY-OFF BİLETİ ALDI

Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic ve Brooklyn Nets, normal sezonun bitimine bir maç kala play-off'lara kalmayı garantiledi.

Boston Celtics deplasmanından 116-108 galip ayrılan Orlando Magic, 2012, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 108-96 yenen Brooklyn Nets ise 2015'ten beri ilk kez play-off'lara yükseldi.

CEDİ'DEN 12 SAYI

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının San Antonio Spurs'e 112-90 yenildiği karşılaşmayı, 12 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

Konuk ekip Spurs'ü galibiyete, 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 14 sayı, 9 asistle oynayan DeMar DeRozan taşıdı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Miami Heat: 117-109 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 90-112

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 126-132

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 91-104

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 96-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 127-129 (uzatmada)

Houston Rockets-Phoenix Suns: 149-113

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 115-107

Boston Celtics-Orlando Magic: 108-116

New York Knicks-Washington Wizards: 113-110

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 131-104

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-108

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 129-133

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 113-109

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houston rockets NBA

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