Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ederken takımların son haftalardaki performansları şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. Galatasaray zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe takibini sürdürdü. Beşiktaş ve Trabzonspor ise yarışta iddialı konumda kalmaya devam etti.

GALATASARAY 10 KİŞİYLE KAZANDI

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında konuk eden Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı takımın golleri Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Jesurun Rak-Sakyi kaydetti.

Trabzonspor karşısında yaşadığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından yeniden galibiyetle tanışan Galatasaray, yedi haftada 16 puana ulaştı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 1.93'lük oranla şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürdü.

FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibe üç puanı getiren golleri Marco Asensio, Can Kahveci ve Oğuz Aydın attı.

Deplasmanda aldığı farklı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, şampiyonluk oranlarında 2.85 ile ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki sıralamayı değiştirmek için mücadelesini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN KRİTİK GALİBİYET

Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Siyah-beyazlı takımın gollerini Orkun Kökçü ve penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Konuk ekibin golü ise Show'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran Beşiktaş, şampiyonluk oranlarında 6.20 ile üçüncü sırada kendine yer buldu. Siyah-beyazlılar, zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalsa da şampiyonluk iddiasını koruyor.

TRABZONSPOR FARK YARATTI

Son haftaların dikkat çeken takımlarından Trabzonspor, yükselen performansıyla şampiyonluk yarışında yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililer, 7. haftada Samsunspor deplasmanında 3-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karadeniz temsilcisinin golleri Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Franculino Dju'dan geldi.

Bir önceki hafta Galatasaray'ı 4-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup eden Trabzonspor, son iki karşılaşmada rakip fileleri yedi kez havalandırırken kalesini gole kapattı.

Bordo-mavili ekibin bu çıkışı şampiyonluk oranlarına da yansıdı. Güncel listede 6.60 oranla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor, son haftalardaki performansıyla zirve yarışının önemli takipçilerinden biri olduğunu gösterdi.