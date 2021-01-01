SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Houston Rockets kazanmasını bildi

Houston Rockets kazanmasını bildi

NBA HABERLERİ  | 01.01.2021 12:01 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti.

Houston Rockets kazanmasını bildi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki yıl sahalardan uzak kalan ve bu sezon Rockets'a takas edilen all-star oyun kurucu John Wall, Kings'i 122-119 yendikleri mücadelede 22 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performans sergiledi.

Üçüncü maçında ilk galibiyetini alan Rockets'ta James Harden 33, Christian Wood 21 sayıyla oynadı. Harrison Barnes'ın 24, Richaun Holmes ve De'Aaron Fox'un 22'şer sayısı, Kings'in ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.

CAVALİERS, PACERS'A KAYBETTİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'a 119-99 yenildi. Sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Darius Garland 21 sayı kaydetti. Mücadelede 21 dakika 20 saniye sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Dördüncü galibiyetine ulaşan Pacers'ta Domantas Sabonis 25, Doug McDermott 18, Malcolm Brogdon 17 sayı buldu.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 119-99

Washington Wizards-Chicago Bulls: 130-133

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-116

Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-119

Toronto Raptors-New York Knicks: 100-83

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 80-113

Utah Jazz-Phoenix Suns: 95-106

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
NBA maçlarında koronavirüs sessizliğiNBA maçlarında koronavirüs sessizliği
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!
Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!
Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Arda Turan'a Güney Amerika'dan flaş talip!
Arda Turan'a Güney Amerika'dan flaş talip!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Houston Rockets kazanmasını bildi
Houston Rockets kazanmasını bildi
Lakers kazandı, Lebron tarihe geçti
Lakers kazandı, Lebron tarihe geçti
NBA maçlarında koronavirüs sessizliği
NBA maçlarında koronavirüs sessizliği
Furkan Korkmaz, en az iki hafta yok!
Furkan Korkmaz, en az iki hafta yok!
NBA'de Nets, Celtics deplasmanından galip ayrıldı
NBA'de Nets deplasmanda kazandı
NBA efsanelerinden KC Jones hayatını kaybetti
KC Jones hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.