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How I Met Your Father dizisinde başrol belli oldu

25.04.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finaliyle hayal kırıklığı yaratan unutulmaz dizi How I Met Your Mother’ın, How I Met Your Father isimli spin-off dizisinin başrolünü Hilary Duff üstlenecek. Uzun zamandır merakla beklenen dizi, izleyiciyle Hulu’da buluşacak.

How I Met Your Father dizisinde başrol belli oldu

2014 yılında oldukça tepki çeken final bölümüyle ekranlara veda eden How I Met Your Mother‘ın, aynı konseptte merkezde bir kadın karakterin yer alacağı yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başlandı.

Variety’nin haberine göre How I Met Your Mother’ın How I Met Your Father isminde yeni bir devam dizisi geliyor. Dizinin başrolünde Hilary Duff yer alacak.

Ekran Alıntısı

Aynı zamanda dizinin yapımcıları arasında yer alacak olan Hilary Duff, yakın gelecekte geçecek olan dizide oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatan Sophie karakterine hayat verecek. How I Met Your Mother’ın büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Duff, bu dizi için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

This Is Us’ın yürütücü yapımcıları arasında bulunan ve Love, Victor dizisinin yaratıcıları olan Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger, dizinin senaristleri ve yürütücü yapımcıları arasında yer alacak. How I Met Your Mother dizisinin yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da şimdilik on bölüm olarak planlanan ve izleyiciyle Hulu’da buluşacak olan spin-off dizisinin yapımcıları arasında bulunacak.

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