TREND

HP’den uygun fiyatlı 2 dizüstü PC

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 08.01.2019 08:53 | Son Güncelleme

PC sektörünün önemli isimlerinden biri olan HP, AMD tabanlı ilk Chromebook modelini tanıttı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

HP’den uygun fiyatlı 2 dizüstü PC

PC pazarında önde gelen isimlerden biri olan HP, ilk Chromebook modelini tanıttı. ABD merkezli şirket, CES 2019 kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni dizüstü PC modelini su yüzüne çıkarttı.

HP imzası taşıyan 2 yeni Chromebook modelinin en önemli özelliği ise AMD tabanlı olması. Bilindiği üzere şimdiye kadar çıkan Chromebook modelleri genel itibariyle Intel’in işlemcilerini kullanıyorlardı.

Hewlett-Packard logosu taşıyacak olan Chromebook modellerinden ucuz olanı 6W A4-9120C AMD işlemci ve Radeon R4 ekran kartıyla gelecek. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan modelin fiyatı ise 269 dolar.

299 dolara satılacak olan modelde ise 6W A6-9229C AMD işlemci yer alacak. Ekran kartı tarafında Radeon R5’in tercih edildiği modelin ekran çözünürlüğü ise 1920 x 1080 piksel.

Her iki modelde de 2 adet USB-C ve 2 adet te USB-A bağlantı noktası yer alacak. 32GB eMMC depolama alanının yer aldığı diz üstü bilgisayarların RAM miktarı ise 4GB. Her iki PC’nin de ortalama olarak 9 saat 15 dakika pil ömrüne sahip olduğu belirtildi.

Tanıtılan iki diz üstü PC modelinin de fiyat performans açısından ideal olduğu söylenebilir. Sadece RAM miktarının bir tık daha fazla olması, kullanım kolaylığı açısından daha faydalı olabilirdi.

Apple’dan şaşırtan Samsung atağı!

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
RTX 2060 duyuruldu RTX 2060 duyuruldu
26.000 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor 26.000 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar chromebook

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTX 2060 duyuruldu

RTX 2060 duyuruldu

26.000 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor

26.000 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor

Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

CES’te bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

Teknoloji tutkunları dikkat! CES yaklaşıyor

Ayaklarınızı yerden kesebilir

Ayaklarınızı yerden kesebilir

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.