HP’den uygun fiyatlı 2 dizüstü PC

PC pazarında önde gelen isimlerden biri olan HP, ilk Chromebook modelini tanıttı. ABD merkezli şirket, CES 2019 kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni dizüstü PC modelini su yüzüne çıkarttı.

HP imzası taşıyan 2 yeni Chromebook modelinin en önemli özelliği ise AMD tabanlı olması. Bilindiği üzere şimdiye kadar çıkan Chromebook modelleri genel itibariyle Intel’in işlemcilerini kullanıyorlardı.

Hewlett-Packard logosu taşıyacak olan Chromebook modellerinden ucuz olanı 6W A4-9120C AMD işlemci ve Radeon R4 ekran kartıyla gelecek. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan modelin fiyatı ise 269 dolar.

299 dolara satılacak olan modelde ise 6W A6-9229C AMD işlemci yer alacak. Ekran kartı tarafında Radeon R5’in tercih edildiği modelin ekran çözünürlüğü ise 1920 x 1080 piksel.

Her iki modelde de 2 adet USB-C ve 2 adet te USB-A bağlantı noktası yer alacak. 32GB eMMC depolama alanının yer aldığı diz üstü bilgisayarların RAM miktarı ise 4GB. Her iki PC’nin de ortalama olarak 9 saat 15 dakika pil ömrüne sahip olduğu belirtildi.

Tanıtılan iki diz üstü PC modelinin de fiyat performans açısından ideal olduğu söylenebilir. Sadece RAM miktarının bir tık daha fazla olması, kullanım kolaylığı açısından daha faydalı olabilirdi.

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