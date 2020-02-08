HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

Harran Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi.

Ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav, yurt içi ve dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan çok sayıda üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacak.

Yabancı uyruklu öğrenci sınavının sorularının hazırlanmasından sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarının Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, “Harran Üniversitesi olarak yabancı uyruklu öğrencilere yönelik YÖS sınavını gerçekleştirdik. Yaptığımız sınava toplam 5300 aday girdi. Yurtdışında üç merkezde Azerbaycan Bakü, Suriye Tel Abyad ve Resulayn’da, yurt içinde ise Şanlıurfa’yla birlikte yedi il merkezinde, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da sınavımızı gerçekleştirdik. Tüm temsilci ve görevlilerimiz üniversite personellerinden oluşmaktadır. Kitapçık türleri, optik okuyucu, sınav evrakları olarak tamamen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı standartlarında bir sınav yaptık. Harran Üniversitesi’nin yaptığı Yabancı Öğrenci Sınavı 81 Üniversite tarafından kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Harran Üniversitesi ile birlikte Türkiye genelindeki 81 üniversiteyi sınav sonuçlarına göre tercih edebilecekler. İkinci sınavımız ise 5 Nisan 2020 Pazar günü yapılacak” diye konuştu.

Osmanbey Yerleşkesinde yapılan YÖS sınavında sınıfları dolaşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, sınava giren öğrencilerle ilgilenerek onlara başarılar diledi.



