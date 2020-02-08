YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi.Ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav, yurt içi ve dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

Harran Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi.
Ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav, yurt içi ve dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan çok sayıda üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacak.
Yabancı uyruklu öğrenci sınavının sorularının hazırlanmasından sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarının Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, “Harran Üniversitesi olarak yabancı uyruklu öğrencilere yönelik YÖS sınavını gerçekleştirdik. Yaptığımız sınava toplam 5300 aday girdi. Yurtdışında üç merkezde Azerbaycan Bakü, Suriye Tel Abyad ve Resulayn’da, yurt içinde ise Şanlıurfa’yla birlikte yedi il merkezinde, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da sınavımızı gerçekleştirdik. Tüm temsilci ve görevlilerimiz üniversite personellerinden oluşmaktadır. Kitapçık türleri, optik okuyucu, sınav evrakları olarak tamamen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı standartlarında bir sınav yaptık. Harran Üniversitesi’nin yaptığı Yabancı Öğrenci Sınavı 81 Üniversite tarafından kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Harran Üniversitesi ile birlikte Türkiye genelindeki 81 üniversiteyi sınav sonuçlarına göre tercih edebilecekler. İkinci sınavımız ise 5 Nisan 2020 Pazar günü yapılacak” diye konuştu.
Osmanbey Yerleşkesinde yapılan YÖS sınavında sınıfları dolaşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, sınava giren öğrencilerle ilgilenerek onlara başarılar diledi.

HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:44
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Emniyet Eczanesi
Merkez
İnanç Eczanesi
Merkez
Mavigök Eczanesi
Merkez
Resul Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.