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HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin Rektör Aldemir’i ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:15 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Mustafa Güntin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Mustafa Güntin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin bölgede etkili bir kurum olduğunu belirterek ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e akademik ve idari çalışmalarındaki başarılarının devamını diledi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin’e nazik ziyaretin dolayı teşekkür etti. Ziyaret Rektör Aldemir’in ADÜ’nün hediyelik eşyalarını HSK Başmüfettişi Güntin’e takdim etmesi ile son buldu.

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