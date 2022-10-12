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HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti

12.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti.

Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

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