Huawei FreeBuds Pro 2, iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla tam uyumlu çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei'in "Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme" özelliğine sahip yeni nesil tam kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Pro 2, sadece Huawei markalı ürünlerle değil, iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarla da tam uyumlu çalışıyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, FreeBuds Pro 2 modelinin, tüm özellikleriyle en iyi deneyimi sunması için farklı işletim sistemine sahip cihazlarla çalışmasını da destekliyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar, "AI life" uygulaması ile ürünün birçok önemli özelliğini destekliyor.

Huawei AppGallery üzerinden tüm akıllı telefon ve tabletlere kolayca indirilebilen "AI life" uygulaması, dinamik modlar, farkındalık modu, cihazı basit hareketlerle kontrol etme yetenekleri gibi özellikler sunuyor. Huawei FreeBuds Pro 2 ayrıca, telefonu sürekli olarak cepten çıkarmaktan kurtaran kolay kontrol altyapısı ile birlikte geliyor.

Huawei FreeBuds Pro 2, 14 Hz'den 48 kHz'e kadar uzanan işitme aralığıyla hem tiz sesler hem de güçlü bas sesleri tüm detaylarıyla duymayı sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü çift ses sistemi, üçlü adaptif ekolayzır ve üçlü hassas mikrofon sisteminin sunduğu aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği, yenilikçi bir akustik yaklaşımla her notanın en iyi şekilde duyulmasını sağlıyor. Akıllı özellikleriyle öne çıkan Huawei FreeBuds Pro 2'nin Üçlü Uyarlanabilir EQ desteği, her zaman için en ideal ses performansını sunuyor.

Cihaz, bir önceki modele kıyasla ortalama ANC derinliğini yüzde 15 artırırken, maksimum ANC derinliğini 47 dB seviyesine kadar taşıyan 50 Hz-3000 kHz geniş frekans aralıklarını da destekliyor. Ürün ayrıca, LDAC yüksek çözünürlüklü codec desteğiyle hem HWA hem de Hi-Res Audio Wireless tarafından onaylandı. 990 kbps'ye kadar yüksek hızda iletimi destekleyen Huawei FreeBuds Pro 2, hiçbir detayın kaybolmadığı temiz ve yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor.

Cihazın 11 mm'lik dört mıknatıslı dinamik sürücüsü, önceki modele kıyasla aktarım gücünü yüzde 30 seviyesine kadar artırarak, 14 Hz seviyesinde güçlü bas sesler üretiyor. Standart sürücü birimlerine kıyasla aktarım alanını 6 kat artıran UHF düzlemsel diyafram sayesinde ise yüksek tepki hızı ve zengin detaylar, bu kulaklıkta bir araya geliyor.

- 4 mikrofonlu arama gürültü engelleme özelliği

Huawei FreeBuds Pro 2, şarj kutusuyla 30 saate kadar dinleme sağlarken kolaylıkla telefon veya tabletler üzerinden de şarj edilebiliyor. Ürün ayrıca, Bluetooth üzerinden aynı anda, Android, iOS veya Windows işletim sistemine sahip iki cihaza bağlanabiliyor.

Akustik mühendislik şirketi Devialet ile birlikte geliştirilen Huawei FreeBuds Pro 2, müzik parçalarının orijinal üretim aşamasındaki tüm doku ve tınılarını, ses kalitesi ve derin bas sesler ile ortaya çıkarıyor. Huawei FreeBuds Pro 2 ile birlikte gelen ses efektleri, müzik tutkunlarının dinleme deneyimini özelleştirmek için ihtiyaç duydukları yenilikçi özellikleri de tek cihazda topluyor.

Huawei FreeBuds Pro 2, 4 mikrofonlu arama gürültü engelleme özelliğine de sahip. Kulaklık, bünyesindeki 4 farklı mikrofon ile çevre gürültüsünün; aramaların, müziğin ve filmlerin önüne geçmesine izin vermiyor. 100 milyondan fazla ses örneği ile test edilen özel gürültü engelleme algoritması, gürültülü metrolardan rüzgarlı hava koşullarına kadar her ortamda "önemli" bir performansa imza atıyor.

